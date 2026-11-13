Самые востребованные профессии и предлагаемые зарплаты в Югре в октябре 2026 года

Рабочие профессии составили основу списка наиболее востребованных специалистов в Югре по итогам октября 2026 года. Согласно исследованию hh.ru, восемь из десяти лидирующих профессиональных групп остаются дефицитными: работодателям не хватает кандидатов, несмотря на высокие зарплатные предложения.

На десять самых востребованных профессий приходится 51% всех вакансий в регионе. В список вошли продавцы, курьеры, водители, менеджеры по продажам, кладовщики, электрики, повара, машинисты, сварщики и монтажники.

Больше всего предложений работодатели разместили для продавцов-консультантов и кассиров — около тысячи вакансий. На каждую из них приходится 1,5 резюме при нормальном для рынка труда показателе от четырех. Медианная предлагаемая зарплата составляет 64,5 тысячи рублей.

Для курьеров и почтальонов работодатели открыли около 600 вакансий. При соотношении 2,3 резюме на одно предложение такие специалисты также остаются дефицитными. Медианная зарплата достигла 190 тысяч рублей.

Водителям и экспедиторам предлагают в среднем 183,4 тысячи рублей. На 500 вакансий приходится около 2,7 тысячи резюме, поэтому в этой профессиональной группе сохраняется умеренная конкуренция — 5,7 кандидата на место. В целом транспорт и логистика формируют 20% всех предложений о работе в округе.

Менеджеры по продажам и работе с клиентами также не относятся к дефицитным специалистам. На 400 вакансий приходится 3,8 тысячи резюме, или 9,6 кандидата на место. Медианная предлагаемая зарплата составляет 98,3 тысячи рублей.

Кладовщикам и приемщикам товаров работодатели готовы платить около 120 тысяч рублей. На одну вакансию приходится 2,6 резюме. Электромонтажникам, электромонтерам и техникам-электрикам предлагают в среднем 179,7 тысячи рублей, а индекс конкуренции в этой группе составляет 2,3 кандидата на место.

Наиболее выраженная нехватка работников сохраняется среди поваров, пекарей и кондитеров. На одну вакансию приходится только одно резюме, а медианная зарплата составляет 69,7 тысячи рублей.

Машинистам предлагают в среднем 200,9 тысячи рублей при 2,9 резюме на вакансию. Самая высокая зарплата среди профессий из первой десятки зафиксирована у сварщиков — 235,6 тысячи рублей. При этом на одно предложение приходится лишь 1,5 кандидата.

Самый острый дефицит наблюдается среди монтажников: на каждую вакансию приходится 0,9 резюме. Работодатели предлагают таким специалистам медианную зарплату в размере 186,2 тысячи рублей.

Средний уровень зарплатных предложений по Югре достиг 100 тысяч рублей. Рабочий персонал занимает первое место по числу вакансий и формирует 35% всех предложений о трудоустройстве в регионе.

Ранее siapress.ru рассказывал о самых дефицитных профессиях Югры осенью 2026 года. В число специалистов, которых особенно не хватало работодателям, входили повара, продавцы, врачи, монтажники, сварщики, кладовщики, машинисты, курьеры и электрики.