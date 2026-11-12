​Россияне хранят в банках почти 68 трлн рублей

На 1,7 трлн рублей увеличились сбережения населения в российских банках. Их общий объем приблизился к 67,6 трлн. Основной рост пришелся на рублевые накопительные счета: их объем стал больше на 20% и достиг 11,1 трлн рублей.

Такими оценками рынка за 10 месяцев на основе данных Frank RG поделились в ВТБ. В октябре общий объем сбережений физлиц подрос на 0,2%, но по сравнению с октябрем прошлого года — это плюс 9%, разница в 5,4 трлн рублей.

«Темпы роста рынка сбережений физлиц в этом году ожидаемо замедлились, однако он сохраняет устойчивую положительную динамику. Особенно показателен тренд по накопительным счетам: их объём год к году вырос на четверть», — рассказал руководитель департамента ВТБ Павел Тулубьев.

Он отметил, что это отражение новой модели поведения россиян: сегодня оказались в приоритете средства, позволяющие оперативно реагировать на жизненные задачи.