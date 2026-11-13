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В Сургуте более половины обращений за медпомощью из-за ОРВИ приходится на детей

В сургутских школах готовятся к сезонному росту ОРВИ и гриппа

В Сургуте более половины обращений за медпомощью из-за ОРВИ приходится на детей
Фото администрации Сургута

С приходом холодов в Сургуте увеличивается число обращений за медицинской помощью с признаками ОРВИ. При этом эпидемиологическая ситуация в городе остается стабильной, а образовательные учреждения продолжают профилактическую работу. На 44-й неделе года в Сургуте зарегистрировали 122 случая ОРВИ на 10 тысяч человек. Дети составили 65% всех обратившихся за медицинской помощью. Вместе с тем по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 16%. Специалисты связывают это со школьными каникулами: временное разобщение детей позволило прервать часть цепочек распространения инфекций.

Чаще других болели воспитанники детских садов. На детей от трех до шести лет пришлось более 37% обращений среди несовершеннолетних. Второе место заняла возрастная группа до двух лет — свыше 24%, третье — школьники от семи до 14 лет, доля которых превысила 20%.

«Ситуация в Сургуте оценивается как стабильная. Отмечается даже незначительное снижение заболеваемости на 16% по сравнению с предыдущей неделей. В первую очередь это связано с каникулярным периодом и разобщением детей», — сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском районе Елена Пинженина.

Главной мерой профилактики гриппа специалисты называют вакцинацию. В Сургуте прививки получили более 141 тысячи взрослых и свыше 71 тысячи детей. В образовательных организациях вакцинированы более 51 тысячи учащихся и 27 тысяч работников. Такая кампания должна снизить риск массового распространения инфекции в школах и детских садах.

Обычно пик сезонной заболеваемости в городе приходится на декабрь и первые дни января. Однако в этом году сроки могут измениться из-за непривычно теплой и влажной погоды, которая создает благоприятные условия для распространения возбудителей. Дополнительными факторами риска становятся переохлаждение или, напротив, перегрев ребенка из-за неправильно подобранной одежды.

Особое внимание уделяется профилактике в школах. Учреждения проводят утренние фильтры, осматривают детей и измеряют температуру. В помещениях организованы проветривание, дезинфекция и обеззараживание воздуха. Если признаки заболевания обнаруживаются уже в течение учебного дня, ребенка направляют в медицинский кабинет и размещают в изоляторе до приезда родителей.

«Все образовательные учреждения Сургута готовы к встрече с инфекционными заболеваниями, в том числе с ОРВИ. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, информацию мы получаем ежедневно. Дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты имеются в необходимом количестве», — подчеркнула Елена Пинженина.

При отсутствии в классе или группе 20% и более детей из-за ОРВИ либо внебольничной пневмонии руководитель учреждения на основании рекомендации медицинского работника может принять решение о временном разобщении учащихся. Пока в сургутской школе № 9 до этой меры не прибегали. После каникул массовой заболеваемости там не зарегистрировано. По словам заместителя директора школы № 9 Виктории Казимировой, состояние детей контролируют в обе смены, а сведения ежедневно передают в департамент образования и Роспотребнадзор. В кабинетах установлены бактерицидные облучатели, в коридорах работают рециркуляторы воздуха. Все сотрудники школы прошли вакцинацию.

«Всплеска ОРВИ и гриппа у нас пока нет, наблюдаются только единичные случаи. Ни один класс еще не приходилось закрывать из-за того, что заболели более 20% детей. Это говорит о том, что профилактическая работа дает результат», — отметила Виктория Казимирова.

Роспотребнадзор призывает родителей не отправлять заболевших детей в школы, детские сады и кружки. При появлении температуры, кашля, насморка или других симптомов ребенок должен остаться дома и получить медицинскую помощь. Самолечение, особенно при подозрении на грипп, может привести к осложнениям.

Снизить риск заражения помогают простые правила: регулярное мытье рук, обработка телефонов, компьютерных мышек и клавиатур, соблюдение дистанции не менее полутора метров от кашляющего или чихающего человека. Маска должна полностью закрывать нос и рот, менять ее необходимо каждые два-три часа или раньше, если она стала влажной. Специалисты напоминают: использованная слишком долго маска сама превращается в благоприятную среду для микроорганизмов.

При поддержке Администрации Сургута


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13 ноября в 09:23, просмотров: 461, комментариев: 0
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