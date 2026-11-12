Жители Югры смогут сменить мобильного оператора и перенести номер через Госуслуги

Жители Югры теперь могут подать заявление на перенос телефонного номера к другому сотовому оператору через Госуслуги. Посещать офис компании или переходить на ее сайт для этого не потребуется, сообщает ugra-news.ru. Поданное обращение автоматически поступит независимому оператору базы данных перенесенных номеров. Система проверит заявление и убедится, что абонент выполнил необходимые условия. При этом прежние способы переноса номера через сайт или салон связи выбранного оператора продолжат действовать.

К новому сервису подключились Билайн, Мегафон, МТС, Т2 и другие компании, работающие с базой перенесенных номеров. Для подачи заявления нужно войти в личный кабинет Госуслуг, открыть профиль, перейти в раздел «Сим-карты» и выбрать нужный номер. Затем следует нажать «Действия», выбрать пункт «Сменить оператора» и заполнить данные по инструкции.

После успешной проверки новый оператор свяжется с абонентом, предложит выбрать тариф и способ оформления договора. Подписать документ можно лично в салоне связи или дистанционно с помощью электронной подписи. Операторы «большой четверки» и некоторые другие компании могут направить договор в приложение «Госключ». После оформления документов абонент получит новую сим-карту, на которую перенесут прежний номер. Обычно процедура занимает до восьми рабочих дней, однако при подаче заявления через Госуслуги срок может сократиться.

Перед сменой оператора необходимо погасить задолженность по действующему договору. Номер не должен быть заблокирован и обязан быть оформлен на самого заявителя. Несоблюдение этих требований может стать причиной отказа.