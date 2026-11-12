Социальные расходы составят свыше 62% бюджета Тюменской области

В Тюменской области на социальную сферу в 2027 году планируют направить более 152 млрд рублей. Это свыше 62% всех расходов областного бюджета. За весь трехлетний период объем финансирования социальных направлений превысит 446 млрд рублей, сообщает издание «Тюменская область сегодня» по итогам заседания комитета регионального парламента по социальной политике.

Проект областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов депутатам представил департамент финансов. Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Кузнечевских подчеркнула, что в документе предусмотрено исполнение всех обязательств, гарантированных законодательством. Регион также сохранит участие во всех федеральных национальных проектах. В 2027 году на них предполагается выделить более 30 млрд рублей.

Одним из основных направлений останется образование: в следующем году отрасли планируют предоставить свыше 46 млрд рублей. В регионе продолжатся строительство четырех школ и одного детского сада, капитальный ремонт и оснащение образовательных учреждений.

На здравоохранение предусмотрено более 27 млрд рублей. Деньги предназначены для оказания медицинской помощи, обеспечения льготников лекарствами, укрепления материально-технической базы учреждений и развития высокотехнологичной медицины. Доходы и расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год запланированы на уровне 51,2 млрд рублей. Часть средств пойдет на расширенную диспансеризацию ветеранов боевых действий.

Расходы непосредственно на социальную политику превысят 65 млрд рублей. На поддержку семей, включая многодетные, в течение трех лет предусмотрено более 81 млрд. Сохраняется финансирование жилищных программ и помощи участникам специальной военной операции и их родственникам.

Вопросы и предложения к проекту бюджета депутаты планируют проработать на заседаниях согласительной комиссии 17-19 ноября. Ранее siapress.ru сообщал, что после октябрьской корректировки бюджета все социальные услуги и бюджетная сфера региона продолжили работать в штатном режиме.