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Заведующая поликлиникой вместе с мужем в Югре отправились под арест по делу о незаконной миграции

Заведующую поликлиникой Пыть-Яха и ее супруга арестовали по делу о незаконной миграции

Заведующая поликлиникой вместе с мужем в Югре отправились под арест по делу о незаконной миграции
Фото сгенерировано ИИ

Пыть-Яхский городской суд заключил под стражу заведующую поликлиникой платных медицинских услуг Пыть-Яхской окружной клинической больницы и ее супруга — индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры.

Супругов обвиняют в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России. По версии следствия, они действовали по предварительному сговору, а сотрудница медицинского учреждения задействовала возможности, связанные со своей должностью. Действия обвиняемых квалифицировали по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

Судебные заседания состоялись 12 ноября 2026 года. После изучения представленных материалов суд решил, что более мягкие ограничения применить к обвиняемым нельзя. Обоих супругов заключили под стражу на два месяца.

Постановления пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы. В соответствии со статьей 49 Конституции России обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и подтверждена вступившим в силу приговором суда.

Ранее siapress.ru сообщал, что по итогам операции «Нелегал — 2026» в Югре возбудили 155 уголовных дел, связанных с нарушениями миграционного законодательства. Полицейские выявили 134 иностранца, незаконно находившихся в стране, а по административным делам приняли 275 решений о штрафах с выдворением.


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13 ноября в 08:17, просмотров: 619, комментариев: 0
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