В Сургуте подключат 75 новых линий уличного освещения протяженностью 50 километров

В Сургуте до конца 2026 года планируют подключить 75 новых линий уличного освещения общей протяженностью 50 километров. Работы проходят по концессионному соглашению с ООО «Сургутские городские электрические сети», сообщил глава города Максим Слепов.

Строительство уже завершили на 57 объектах, 12 из них подключили к электросетям. В число заработавших участков вошел проспект Пролетарский от улицы Югорской до Геологической. Новые линии также построены на улицах Трубной и Монтажной, возле детских садов «Огонек» и «Фестивальный». При выборе территорий городские власти отдавали приоритет маршрутам к социально значимым объектам и участкам, которые сургутяне ранее просили обеспечить освещением.

На объектах устанавливают светодиодные светильники. Они потребляют меньше электроэнергии, чем устаревшее оборудование, и позволяют сократить расходы на содержание городской системы освещения.

Концессионное соглашение предусматривает не только создание новых линий, но также реконструкцию и техническое обслуживание действующих опор и светильников. С 2024 года в городе заменили 6,5 тысячи осветительных приборов — более половины от общего количества. Все построенные линии власти планируют подключить до конца года.

Ранее siapress.ru рассказывал, почему новые фонари на Пролетарском и Комсомольском проспектах некоторое время не работали. В администрации поясняли, что перед подключением объекты необходимо передать по концессионному соглашению, зарегистрировать право муниципальной собственности и оформить право СГЭС на их эксплуатацию.