Жители Тюменской области могут оформить льготы на ЖКУ через Госуслуги

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Тюменской области получают 23 390 семей. Такие данные по состоянию на 1 октября 2026 года привел информационный центр регионального правительства, сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Помощь предоставляется семьям, у которых коммунальные расходы превышают установленную долю совокупного дохода. Региональный стандарт составляет 20%. Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, допустимая доля расходов уменьшается. Претендовать на выплату могут собственники жилья, наниматели и члены жилищных кооперативов, постоянно зарегистрированные в соответствующем помещении.

Субсидия назначается на шесть месяцев. После завершения этого срока право на выплату необходимо подтвердить заново. Заявление можно подать на портале Госуслуг или лично в отделении МФЦ. Перечень необходимых документов зависит от обстоятельств заявителя. Как правило, требуются сведения о членах семьи и их доходах, документы о праве собственности или пользования жильем, а также реквизиты банковского счета.

Больше всего получателей живет в крупных городах области. В Тюмени субсидией пользуются 10 984 семьи, в Тобольске — 4 241, в Ишиме — 2 139, в Ялуторовске — 1 149, в Заводоуковске — 1 014. Среди муниципальных округов лидирует Тюменский, где поддержку получают 773 семьи. Далее следуют Омутинский округ с 330 получателями, Ярковский — с 231, Казанский — с 230 и Ишимский — с 217.

Наименьшее число получателей зарегистрировано в Юргинском округе — 40 семей. В Нижнетавдинском субсидию оформили 83 семьи, в Бердюжском — 88, в Вагайском — 92, в Исетском — 97.

Субсидию не следует путать с компенсацией расходов на ЖКУ, которую предоставляют отдельным льготным категориям. В Тюменской области такую компенсацию получают более 200 тыс. человек. Как сообщал siapress.ru, с 2027 года вместо авансовой выплаты за квартал льготники будут получать ее ежемесячно.