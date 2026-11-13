Около 70 школьников Сургута получили сертификаты о знании ПДД на уроке с Юнипрошкой

Сургутская школа № 19 вновь принимала в гостях Юнипрошку. Около 70 школьников начальных классов стали участниками яркого мероприятия, посвященного теме соблюдения правил дорожного движения.

Организаторы провели конкурсы по безопасному переходу улиц и перекрестков, напомнили, какие бывают сигналы светофора и как на них реагировать, проверили знание дорожных знаков, обратили внимание на то, как важно быть заметными в вечернее время. Для закрепления материала детям показали мультфильм «Юнипрошка и зебра».

Все участники получили сертификаты, как прошедшие обучение основам ПДД, а также подарки за участие и победу в конкурсах.