Строительство школы на 1550 мест в квартале «Новин» Сургута планируют начать в 2027 году

Строительство школы на 1 550 мест в квартале «Новин» Сургута планируют начать в 2027 году — на два года раньше срока, предусмотренного действующей государственной программой. Финансирование объекта предлагается перенести с 2029-2030 на 2027-2029 годы, сообщает Faktologia.com со ссылкой на проект поправок в госпрограмму Югры «Строительство». Проектно-изыскательские работы должны завершиться в 2026 году. Строительно-монтажные работы планируется провести в течение следующих трех лет.

Школу предполагается полностью профинансировать из бюджета Югры без привлечения средств городской казны и внебюджетных источников. Заказчиком станет окружное учреждение «Управление капитального строительства Югры». Общая стоимость объекта оценивается примерно в 3,83 млрд рублей. Основную часть расходов власти планируют профинансировать в 2029 году.

Решение о пересмотре сроков последовало после многолетних обращений жителей быстрорастущего микрорайона. Сургутяне добиваются строительства образовательного учреждения более восьми лет. Они обращались к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и записывали видео для прямой линии президента России.

Губернатор Югры Руслан Кухарук ранее назвал отсутствие школы в микрорайоне одной из наиболее острых проблем Сургута. Он заявил, что власти намерены включить проект в новую бюджетную трехлетку и приступить к строительству, несмотря на финансовые сложности.

Проектную документацию школы по договоренности с городскими властями готовит застройщик квартала «Новин» — компания «Брусника». При этом в конце октября проект еще не получил положительного заключения государственной экспертизы в части сметной документации. Это сохраняет риск изменения заявленных сроков финансирования.

Ранее siapress.ru сообщал, что школу в 35-м микрорайоне планировали включить в бюджет Югры на 2027-2029 годы. Пока образовательного учреждения в новых кварталах нет, для части детей из микрорайона 35А организован подвоз в другие школы Сургута.