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Общественники Сургута обсудили, как выживать в новых условиях без «грантовой иглы»

Руководителям НКО в Сургуте рассказали о партнерстве, коммуникациях и новых возможностях развития

Общественники Сургута обсудили, как выживать в новых условиях без «грантовой иглы»
Фото администрации Сургута

В Сургуте прошла ежегодная городская конференция для представителей некоммерческого сектора. Встреча под названием «Энергия изменений» объединила около 60 руководителей и сотрудников НКО, которые реализуют социальные, благотворительные, добровольческие и просветительские проекты.

Образовательная программа продолжалась более семи часов и включала пять тематических блоков. Участникам рассказали о региональных и федеральных возможностях для НКО, выстраивании партнерских отношений, информационном продвижении проектов, работе ресурсных центров и городского Добро.Центра. Отдельный блок посвятили организации крупных мероприятий при помощи партнерской поддержки.

«Участники конференции — лидеры некоммерческих объединений Сургута, люди, которые ежедневно меняют жизнь других к лучшему и собственными руками создают проекты. Это самые идейные и вдохновляющие представители нашего города», — рассказала директор АНО «Центр поддержки семей «Круг надежд» Надежда Сергаева.

По ее словам, идея конференции появилась в ответ на запрос самого некоммерческого сообщества. Руководителям организаций зачастую не хватает информации о программах обучения, грантовых конкурсах и других инструментах поддержки. Особенно это касается недавно созданных НКО, которым еще только предстоит разобраться в механизмах работы сектора.

Одним из спикеров стал генеральный директор Академии развития гражданского общества «Добрино» Александр Медков. Он представил образовательные возможности академии и рассказал, как обучение помогает руководителям НКО составлять дорожные карты проектов, осваивать практические инструменты и расширять аудиторию.

По итогам 2025 года очные программы «Добрино» прошли более 6,5 тысячи человек со всей России. Академия продолжает поддерживать связь с выпускниками и оценивает, как полученные знания используются на практике, через три, шесть и 12 месяцев после обучения. Общение сохраняется в рабочих чатах, где публикуются методические материалы и информация экспертов. Такие сообщества помогают развивать горизонтальные связи: отдельные муниципальные проекты со временем выходят на региональный, межрегиональный и даже международный уровень.

«Основные трудности некоммерческих организаций остаются прежними — это «грантовая игла» и отсутствие устойчивости. Грант сегодня есть, а завтра его нет. После завершения проекта нет гарантии, что организация получит поддержку на следующем конкурсе», — отметил Александр Медков.

Одним из вариантов решения становится развитие собственных товаров и услуг. Многие НКО уже располагают продуктами, которые можно предложить рынку, однако не умеют их правильно представить. Образовательные программы помогают организациям упаковать свои предложения, найти партнеров и получать внебюджетные доходы, не отказываясь при этом от участия в грантовых конкурсах.

Отдельно участникам представили возможности недавно открывшегося в Сургуте Добро.Центра. Обратиться туда может любой житель с общественной инициативой. Центр предоставляет площадку для проведения мероприятий, консультирует по вопросам грантовой поддержки и создания некоммерческих организаций.

Конференция стала частью муниципальной программы развития гражданского общества. Как сообщила начальник отдела взаимодействия с некоммерческими организациями комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Наталия Гневашева, город оказывает НКО четыре вида поддержки: финансовую, имущественную, образовательную и информационную. Организации могут претендовать на гранты главы города, получать помещения в безвозмездное пользование и участвовать в бесплатных семинарах.

«В начале года мы провели два обучающих семинара, сейчас состоялась городская конференция, а завершающим этапом станет выставка, которая пройдет 14 ноября в «Сити Молле». Мы приглашаем туда участников некоммерческого сектора и всех жителей Сургута», — сообщила Наталия Гневашева.

Направления деятельности городских НКО меняются вместе с общественными запросами. Ранее значительная часть проектов была сосредоточена на помощи многодетным семьям, людям с инвалидностью и другим нуждающимся в поддержке горожанам. В последние годы заметно выросло количество организаций, занимающихся сбором и отправкой гуманитарной помощи. По оценке организаторов конференции, в этом направлении сегодня создается большинство молодых НКО.

Следующей общей площадкой для некоммерческого сообщества станет ноябрьская выставка. Она позволит организациям представить свои проекты горожанам, познакомиться с потенциальными партнерами и привлечь новых добровольцев.

При поддержке Администрации Сургута


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13 ноября в 09:51, просмотров: 502, комментариев: 0
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