Минпромторг ограничит льготы для ввоза иномарок и автомобилей старше 30 лет

Минпромторг России подготовил новые правила расчета утилизационного сбора, которые могут сделать невыгодным ввоз автомобилей через Киргизию и другие страны Евразийского экономического союза. Изменения планируют ввести в 2027 году, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опубликованный для общественного обсуждения проект постановления правительства. Точная дата вступления документа в силу пока не определена.

Сейчас физические лица могут платить льготный утильсбор при ввозе автомобиля для личного пользования: 3,4 тысячи рублей за машину младше трех лет и 5,2 тысячи рублей за более старую. Льгота распространяется на автомобили мощностью не более 160 лошадиных сил.

Проект предусматривает отказ в применении льготной ставки, если автомобиль ранее ввезли в Киргизию или другую страну ЕАЭС с уплатой таможенных платежей, отличающихся от ставок единого тарифа союза. Ограничение также будет действовать, если машину оформили в стране ЕАЭС как товар для личного пользования по более низким пошлинам и налогам.

Если документов о таможенном оформлении автомобиля в другой стране ЕАЭС не окажется, владельцу придется заплатить всю сумму, предусмотренную российскими правилами. При расчете также не будут учитывать заниженную стоимость машины, указанную при ее ввозе в Киргизию.

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов считает, что новый порядок фактически устранит выгоду от растаможки автомобилей в Киргизии. По его оценке, иномарки премиального класса младше трех лет с двухлитровыми двигателями могут подорожать примерно на 500 тысяч рублей, а машины с трехлитровыми моторами — примерно на 1 млн рублей.

Изменения затронут и автомобили, выпущенные более 30 лет назад. Сейчас машины с оригинальной конструкцией можно ввозить без уплаты утильсбора. После принятия проекта владельцу дополнительно потребуется получить заключение о признании автомобиля культурной ценностью.

В Минпромторге подчеркивают, что проект не предусматривает дополнительной индексации коэффициентов утильсбора. Однако очередное ранее запланированное повышение ставок должно состояться 1 января 2027 года.

Ранее siapress.ru рассказывал о вступивших в силу правилах, которые связали размер утильсбора с мощностью двигателя. С 1 декабря 2025 года льготные ставки при самостоятельном ввозе машин сохранили только для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил. Более мощные модели облагаются коммерческим сбором.