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На родине Владимира Богданова запущен завод по переработке масличных культур

В Упоровском округе запустили производство рапсового масла за 50 млн рублей

На родине Владимира Богданова запущен завод по переработке масличных культур
Фото администрации Упоровского района

В селе Суерка Упоровского округа (где родился генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов) открылось новое предприятие по переработке масличных культур. Производство рапсового масла запустил сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Зауралье». Инвестиции в проект превысили 50 млн рублей, на предприятии планируют создать шесть рабочих мест, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов и глава Упоровского муниципального округа Анатолий Игловиков. Председатель СПК «Зауралье» Леонид Корепанов рассказал, что предприятие будет перерабатывать рапс, выращенный местными сельхозтоваропроизводителями. Таким образом, аграрии округа получат гарантированный канал сбыта, а выпускаемая ими продукция будет проходить переработку непосредственно на территории муниципалитета.

Во время открытия кооператив заключил два соглашения. ООО «Родина» будет поставлять СПК «Зауралье» семена рапса, а ООО «Заводоуковский маслозавод» — приобретать произведенное рапсовое масло. Договоренности охватывают всю производственную цепочку: от поступления местного сырья до реализации готового продукта.

Участникам также показали технологию переработки масличных культур. Они обсудили развитие кооперации между сельхозпредприятиями региона. По словам Анатолия Игловикова, новое производство означает не только создание рабочих мест, но и гарантированный сбыт для фермеров, а также появление новой точки роста для агропромышленного комплекса Упоровского округа.

О планах создать кооператив по выпуску рапсового масла холодного отжима сообщалось в сентябре 2026 года. Новое предприятие должно увеличить глубину переработки сельскохозяйственного сырья внутри Тюменской области.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 184, комментариев: 0
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