В Сургуте подключают 49 новых теплых остановок с обогревом и видеокамерами

В Сургуте приступили к подключению к электросетям 49 новых остановочных павильонов закрытого типа. Изготовление, монтаж и ввод объектов в работу планируют полностью завершить до 17 декабря, сообщает Стройкомплекс Югры со ссылкой на администрацию города.

Подключение к электроснабжению необходимо для работы всего оборудования. В каждом павильоне установлены два инфракрасных обогревателя, электронное табло с информацией о прибытии автобусов и камеры видеонаблюдения. Внутри размещены две скамьи, рядом с остановками — урны. Новые павильоны также оформят в едином городском стиле. Элементы айдентики Сургута нанесут на фризы — верхние полосы конструкций.

Обновление затронет и 143 теплые остановки, установленные ранее. На них символику города разместят с помощью наклеек. Оформление уже получили 20 павильонов, оставшиеся планируют привести к единому виду до конца ноября. После завершения работ количество теплых остановок в Сургуте достигнет 192. Сейчас действуют 143 таких павильона, еще 49 устанавливают и подключают в течение осени.

Всего в городе насчитывается около 400 остановочных площадок. Таким образом, закрытые павильоны с обогревом появятся почти на половине из них. Места для установки выбирают с учетом пассажиропотока и обращений горожан.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что первые павильоны из новой партии начали устанавливать в поселках Таежном и Дорожном. Часть остановок также предусмотрели на участках недавно построенных дорог.