В бюджете Югры на 2027-2029 годы не предусмотрели резервный фонд

В проекте бюджета Югры на 2027-2029 годы не предусмотрены средства на формирование резервного фонда правительства региона. Сохранить его в нынешних финансовых условиях невозможно, заявила заместитель губернатора округа Вера Дюдина на публичных слушаниях по проекту трехлетнего бюджета, пишет Faktologia.com.

«Резервный фонд автономного округа использован в 2026 году. Сохранение резервного фонда автономного округа в текущих условиях не представляется возможным», — сообщила Вера Дюдина, отвечая на вопрос члена Общественного совета при окружном департаменте финансов Надежды Бойко.

В течение 2026 года размер фонда увеличили с 6 до 10 млрд рублей. По итогам девяти месяцев распоряжениями правительства распределено 9,26 млрд рублей. Кассовое финансирование составило около 6,8 млрд рублей, оставшуюся сумму планируют направить получателям до конца года. Основная часть фонда — около 9,1 млрд рублей — предназначена для непредвиденных расходов. В эту сумму входят более 2,5 млрд рублей межбюджетных трансфертов муниципалитетам.

Решение использовать резерв принято на фоне ухудшения параметров окружного бюджета. После октябрьской корректировки доходы Югры на 2026 год снизились на 8,2 млрд рублей — до 411,3 млрд. Расходы, напротив, увеличились на 29,1 млрд и достигли 505,8 млрд рублей. Дефицит вырос с 57,2 млрд до 94,5 млрд рублей.

По словам Веры Дюдиной, рост расходов связан в том числе с необходимостью завершить строительство объектов, находящихся в высокой степени готовности. Для финансирования дефицита власти планировали привлекать коммерческие кредиты и выпускать государственные облигации. Расходы на обслуживание госдолга в 2026 году оцениваются в 10,8 млрд рублей, а в 2027 году могут вырасти до 21,1 млрд.

Проект бюджета на 2027 год предусматривает около 419 млрд рублей доходов и 438,7 млрд расходов. Дефицит оценивается в 19,7 млрд рублей. В 2028 году власти рассчитывают сбалансировать бюджет, а в 2029-м получить профицит в размере 11,15 млрд рублей и направить его на погашение государственного долга.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что в 2027 году правительство Югры планирует сократить расходы примерно на 13%. При этом около 65% расходной части бюджета власти намерены направить на социальную сферу.