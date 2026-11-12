Центральная детская библиотека Сургута запустила «Вселенную VR»: новое познавательное мероприятие с использованием виртуальной реальности

Благодаря финансовой поддержке филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» центральная детская библиотека превратила досуг в интерактивный образовательный процесс. На выделенные компанией средства приобретены два комплекта VR-оборудования и специализированный контент для них. Теперь юные посетители библиотеки могут не просто прочитать о далеких странах или исторических событиях, а стать их непосредственными участниками.

Для тех, кто только начинает знакомство с миром, доступны захватывающие трехмерные туры. Среди фаворитов у детей – эпоха динозавров, где можно совершить прогулку по доисторическим лесам, встретиться лицом к лицу с тираннозавром или трицератопсом, а в небе увидеть крылатых птеродактилей. Любители подводного мира могут погрузиться в океанские глубины, поплавать бок о бок с черепахами и рассмотреть коралловые рифы. Путешественники могут совершить виртуальный перелет из долины гейзеров на Камчатке в шумный Токио, вид на который открывается с высоты птичьего полета.

Для ребят постарше в библиотеке приготовили экскурсию «Ворота Куликова поля. Битва за Епифань» – это VR-реконструкция, созданная совместно с ведущими историками России, которая позволяет подросткам прикоснуться к истории: не только узнать, как заряжалось ружье XVI века, как выглядели защитники южных границ Руси, но и лично принять участие в обороне поселка Епифань.

Посетить VR-экскурсии могут все желающие бесплатно при условии предварительной записи.

Помощь учреждениям в сфере культуры и образования в регионе присутствия Юнипро в полной мере соответствует лучшим практикам устойчивого развития.