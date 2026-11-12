Аэропорт Сургута внедрил систему мониторинга аэродромной техники «Зенит»

Международный аэропорт Сургута первым среди воздушных гаваней северных регионов внедрил отечественную систему цифрового мониторинга наземной инфраструктуры «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Новый комплекс интегрировали с производственной системой «КОБРА». Он позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение и работу аэродромной спецтехники с помощью ГЛОНАСС и GPS, контролировать состояние оборудования и оперативно обнаруживать неисправности.

Система также помогает распределять технику между воздушными судами, сокращать время наземного обслуживания и предупреждать сотрудников о возможных нештатных ситуациях на перроне.

На первом этапе к «Зениту» подключили аэродромные подогреватели воздушных судов. Теперь специалисты могут дистанционно следить за их работой и выявлять отклонения еще до начала предполетной подготовки. Это особенно важно в условиях северного климата, где исправность оборудования напрямую влияет на своевременную подготовку самолетов и регулярность рейсов.

В 2027-2028 годах аэропорт планирует поэтапно подключить к системе всю спецтехнику, задействованную на аэродроме. Комплекс работает на отечественном серверном оборудовании под управлением российской операционной системы РЕД ОС.

Ранее аэропорт Сургута завершил подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. К работе в холодный сезон подготовили аэродромную технику, включая машины на автомобильном шасси и оборудование в прицепном исполнении.