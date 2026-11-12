Проекты Югры получили три гран-при премии «Маршрут года — 2026»

Туристические проекты Югры получили десять наград XIII Всероссийской премии «Маршрут года — 2026», включая три гран-при. Итоги общенационального финала подвел губернатор округа Руслан Кухарук.

Высшие награды завоевали три проекта региона. Промышленный маршрут «Месторождение Югра: из недр к индустриям будущего» компании «Югра360» признали лучшим маршрутом промышленного туризма. Тур «О, да! Я в Ханты-Мансийске» получил гран-при среди маршрутов выходного дня. Экскурсия «Увидеть Югру — влюбиться в Россию!» Национального центра «Россия» в Югре стала лучшей программой на объектах туризма и гостеприимства.

Первые места заняли межрегиональный «ЧУМовой маршрут» компании «Югра360» и проект «Нягань говорящая» организации «Югра молодая». Последний признали лучшим цифровым решением для путешественников.

Две серебряные награды получили экскурсия по Ханты-Мансийску, представленная Татьяной Горбуновой, и туристическая карта Сургута. Проект городской администрации занял второе место в номинации «Лучшее визуальное описание территории».

Бронзовыми призерами стали национальный маршрут «Месторождение Югра!», «Няганский квестбук: по следам глухаря» и туристическая карта Ханты-Мансийска.

«Это результат слаженной работы всей команды Югры — от туроператоров до профильных институтов развития. Ваши идеи и труд делают регион заметным на карте страны», — отметил Руслан Кухарук.

Финал премии проходил с 7 по 9 ноября в Нижнем Новгороде. После восьми отборочных этапов к нему допустили 257 туристических проектов из 41 региона России и Республики Беларусь. Участники представили свои маршруты экспертному совету и обсудили перспективы развития туристической отрасли.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что в полуфинал премии «Маршрут года» прошли 15 проектов из Югры. Среди них были национальный маршрут «Месторождение Югра», тур «Югорский лыжный марафон» и программа «ЭТНО-ПИКНИК: Вкус Сибири за 90 минут».