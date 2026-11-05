Сургут оказался одним из самых дорогих городов по стоимости интернета и мужских стрижек

Сургутяне тратят на повседневные услуги больше, чем жители большинства других городов России. Особенно выделяются цены на интернет, мужские стрижки и фитнес, сообщает сервис Relocat со ссылкой на Росстат.

Так, домашний интернет в Сургуте стоит в среднем 1 044 рубля в месяц. Это дороже, чем в 95% городов. Мужская стрижка обходится в 1 244 рубля ‒ выше, чем в 97% городов. За месяц занятий фитнесом сургутяне в среднем платят 4 403 рубля, что дороже, чем в 87% городов.

Выше средних сравнительных показателей оказались и некоторые медицинские услуги. Прием врача оценивается в 2 129 рублей, а осмотр стоматолога ‒ в 855 рублей. День пребывания ребенка в детском саду, согласно данным сервиса, стоит 222 рубля. В то же время отдельные расходы в Сургуте ниже, чем в большинстве городов из выборки. Например, поездка на автобусе обходится в 37 рублей, а мобильная связь ‒ в 502 рубля в месяц. Посещение бассейна в течение месяца стоит в среднем 1 855 рублей.