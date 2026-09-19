В Югре программисты заняли первое место по престижности профессии

Жители Югры считают самой престижной работу в сфере IT. Программистов и других IT-специалистов выбрали 13% участников опроса SuperJob.

По 12% набрали инженеры, квалифицированные рабочие и топ-менеджеры. Среди инженерных специальностей респонденты называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. Среди рабочих – сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков и машинистов спецтехники.

Врачей и военнослужащих считают престижными по 10% опрошенных. Госслужбу выбрали 7%, работу в сфере финансов и экономики – 4%. Учителей, юристов и аналитиков – по 1%. Еще 7% жителей считают, что престижной может быть любая профессия, а 6% уверены, что престижных профессий вообще не существует.