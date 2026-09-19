Выборы прошли даже на плавучей поликлинике «Святитель Лука» в Югре

Медицинский персонал уникального корабля здоровья «Святитель Лука» принял участие в выборах, не прерывая своей работы в отдаленных и труднодоступных поселениях Ханты-Мансийского автономного округа. Для этого врачи и медсестры заранее воспользовались механизмом мобильного избирателя и прикрепились к участку по месту нахождения судна в поселке Карымкары.

Теплоход «Святитель Лука» представляет собой полноценную больницу на воде. В этом году судно уже вышло в свой первый рейс, а график приема жителей Югры расписан поминутно. Чтобы исполнить гражданский долг и не нарушить рабочий процесс, медики голосуют посменно.

«Сегодня у нас уже проголосовал коллектив энергетиков, электриков. Приходил коллектив участковой больницы и часть коллектива плавполиклиники "Святитель Лука"», — поделилась председатель участковой избирательной комиссии № 51 Оксана Копаева.

Старшая медицинская сестра плавучей поликлиники Елена Костенко подчеркнула, что для сотрудников это принципиальная гражданская позиция, поэтому к голосованию в командировках они готовы всегда. По ее словам, специалисты посещают избирательный участок небольшими группами, чтобы на борту непрерывно продолжался прием пациентов.

Сразу после выполнения гражданского долга медики возвращаются к своим обязанностям. Речной теплоход продолжает навигацию, доставляя квалифицированную медицинскую помощь в те уголки автономного округа, где невозможно организовать стационарные больницы или куда нельзя добраться наземным транспортом.