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«Русское лето» на центральной площади провожали более 30 тысяч сургутян

Фестиваль на центральной площади Сургута объединил 34 тысячи горожан

«Русское лето» на центральной площади провожали более 30 тысяч сургутян
Фото администрации Сургута

12 сентября Сургут стал одной из остановок масштабного фестиваля «Русское лето» #ZaРоссию, который прошел в рамках региональной серии мероприятий «Югра вместе!. На Центральной площади собрались почти 34 тысячи человек — школьники и студенты, семьи с детьми, молодежь и представители старшего поколения. Для гостей подготовили большую музыкальную программу, интерактивные, исторические, спортивные и семейные площадки, а также выставку-ярмарку региональной продукции.

В этом году фестиваль охватывает шесть федеральных округов и 12 городов страны. Его маршрут начался в Петропавловске-Камчатском и Калтане, затем событие приняли Орел, Хабаровск, Биробиджан, Гатчина, Кемерово, Благовещенск, Владимир и Барнаул. После Сургута заключительной точкой станет Ульяновск. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Гостей фестиваля приветствовал глава Сургута Максим Слепов. «Сегодня у нас на Центральной площади проходит Фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию. Для нашего города очень важно принимать участие в событии с таким объединяющим, патриотическим посылом. Сегодня здесь собрались тысячи людей. Так и должно быть, потому что Сургут является не только нефтяным сердцем, но и духовным центром Югры. Мы всегда говорили и будем говорить о том, что Сургут — это русский город, основанный русским людьми. И единство — часть нашего сибирского ДНК. Во времена освоения нефтяных недр сюда приехал весь Советский Союз, и до сих пор в Югре немало многонациональных семей. Мы бережем исконные русские традиции, но прекрасно дополняем друг друга. Каждый народ внес какую-то изюминку в экономику, культуру и духовную жизнь Сургута. У нас живут больше ста национальностей, и вы сами видите, сколько блеска и радости в глазах людей, которые сегодня пришли на Фестиваль. Так что Сургут действительно силен единством!» — сказал глава города.

Одним из центральных событий стал большой концерт. На сцену вышли рэп-исполнитель ST и группа «Полынь Folk». ST исполнил известные композиции, а одну из песен представил вместе с участниками специальной военной операции. Музыкант отметил, что считает участие в фестивале возможностью говорить через творчество о современных героях и единстве страны.

Большое внимание организаторы уделили семейным и молодежным форматам активности. В интерактивном пространстве «Мечтай в России» дети и подростки рассказывали о своем будущем и о том, какой хотят видеть страну. Юные сургутяне писали, что мечтают стать преподавателями, медиками, дизайнерами, юристами, айтишниками и инженерами. Среди пожеланий звучали сильная, мирная и процветающая Россия, а сами ребята отмечали и простую, но важную цель — вырасти добрым человеком.

С молодежью на площадке пообщался ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Сергей Салахов. Он рассказал, что во время службы особую поддержку ему давали письма детей, которые приходили бойцам на фронт. Все послания он сохранил.

Еще одна часть фестиваля была посвящена истории, традициям и связи поколений. На площадке «Русская география» гости рассматривали народные костюмы, фотографировались в тематической зоне, пили чай из самовара и отмечали памятные для своих семей места на интерактивной карте России. Исторический парк «Россия — Моя история. Югра» организовал площадку «Объединяя поколения» с большой настольной игрой прямо на Центральной площади.

Одним из масштабных модулей «Русского лета» стала выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Сургут во второй раз принял это событие и заранее подготовил Центральную площадь для комфортной работы участников и посещения жителями. В 125 павильонах представили продукцию региона — от рыбных и мясных деликатесов до сладостей на основе кедровых орехов, иван-чая, изделий мастеров и дизайнеров.

При этом Сургут традиционно оказался самым многочисленным по числу участников. В этом году свою продукцию на ярмарке продемонстрировали более 60 сургутских товаропроизводителей, ремесленников, мастеров и дизайнеров — вдвое больше, чем на аналогичной выставке в сентябре прошлого года. На территории фестиваля также работали кафе и рестораны, где гости могли познакомиться с северной кухней.


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14 сентября в 19:41, просмотров: 280, комментариев: 0
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