В Тюмени стартовал проект «Мама-предприниматель», участницами которого стали 29 жительниц региона. Победительница программы получит 150 тысяч рублей на реализацию своего проекта, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

В течение пяти дней участницы изучат основы предпринимательства, посетят предприятия, познакомятся с собственниками бизнеса и доработают собственные инициативы. Среди заявленных идей — инклюзивная шахматная школа, автосервис для женщин, вышивка на салфетках с мотивами сказок, обучение стрельбе из лука, кружок озеленения, аптечные аппараты и семейный театр для детей с ОВЗ. Проекты участниц оценят эксперты в области бизнеса. Победительницу определят по итогам программы.

Руководитель центра «Мой бизнес», заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Мария Покалюхина отметила, что организаторы продолжат сопровождать участниц и после обучения.

«Каждая из участниц поражает своей смелостью, энергией и готовностью воплощать любые мечты в жизнь. Многие выпускницы программы "Мама-предприниматель" успешно ведут бизнес и даже масштабируют его, а некоторые даже выросли в экспертов. Центр "Мой бизнес" поможет не только запустить свое дело, но и будет сопровождать на всех этапах. Мы остаемся на связи», — сказала Мария Покалюхина.

Федеральная программа «Мама-предприниматель» реализуется с 2013 года. В Тюменской области за это время обучение прошли более 170 женщин.

Проект реализует центр «Мой бизнес» при поддержке Союза женщин России в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».