Югра заняла 14-е место в рейтинге регионов России по рынку труда

Югра заняла 14-е место в рейтинге регионов России по состоянию рынка труда по итогам 2025 года. При этом рейтинговый балл округа немного вырос — с 77,92 до 77,99, однако регион опустился на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.

Исследование подготовили аналитики РИА Новости. При составлении рейтинга они учитывали восемь показателей, в том числе уровень зарплат, занятость, условия труда и емкость рынка. Чем выше итоговый балл, тем благоприятнее оценивается ситуация в регионе.

Соседняя Тюменская область заняла девятое место с результатом 80,18 балла и поднялась сразу на две позиции — с 11-го места годом ранее. Она вошла в первую десятку вместе с Нижегородской областью, тогда как Башкортостан и Красноярский край покинули топ-10. Лидерами рейтинга остались Москва с 97,57 балла, Санкт-Петербург с 93,26 и Московская область с 91,59. Четвертое место занял Татарстан, пятое — Ленинградская область.

По оценке аналитиков, ситуация на российском рынке труда в 2025 году в целом немного улучшилась. Средний рейтинговый балл по стране вырос на 1,42 пункта. При этом сохраняются дефицит кадров, конкуренция за рабочие места, рост зарплат и низкая безработица.

В нижней части рейтинга расположились Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. Во всех этих регионах итоговый балл оказался ниже 40.