​На Урале наблюдается острый дефицит врачей

Во всех регионах Уральского федерального округа зафиксирован серьёзный кадровый дефицит в сфере медицины. Согласно исследованию hh.ru, ни один из субъектов округа не достигает порогового значения обеспеченности квалифицированными специалистами — четырёх резюме на одну вакансию.

Самая тяжёлая ситуация складывается в Курганской области, где на одну вакансию врача приходится лишь 0,2 резюме. Немного лучше обстоят дела в Свердловской области — 0,5 резюме, Челябинской — 0,6, Тюменской — 0,7, Ханты-Мансийском автономном округе — 1,5, Ямало-Ненецком — 1,8.

При этом наиболее острый спрос на докторов зафиксирован в Свердловской области, где открыто 3,8 тыс. вакансий, что составляет 40% от общего числа в округе. Далее идут Тюменская область (2,1 тыс. — 22%), Челябинская (2 тыс. — 21%), ХМАО (791 — 8%), Курганская область (612 — 6%) и ЯНАО (186 — 2%).

По уровню предлагаемых зарплат лидирует ЯНАО — медианная зарплата здесь составляет 152,7 тыс. рублей. В ХМАО врачам предлагают в среднем 120,9 тыс., в Тюменской области — 99,8 тыс., в Свердловской — 97,5 тыс., в Челябинской — 86,6 тыс., в Курганской — 85,2 тыс. рублей.

«Более благополучная ситуация сложилась в Тюменской области, где предложения и ожидания находятся в балансе, а также в ХМАО, ЯНАО, Челябинской и Свердловской областях, где работодатели даже превосходят желаемые доходы кандидатов-врачей», — прокомментировала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Кадровая проблема в медицине затрагивает не только врачей. Согласно опросу hh.ru, 80% работодателей заявили, что испытывают трудности в подборе медицинских специалистов, включая младший персонал. При этом две трети отметили, что в 2025 году найти кадры стало значительно сложнее по сравнению с 2024 годом. Основные причины высокой текучести в отрасли — неудовлетворительные условия труда, нехватка квалифицированных специалистов и профессиональное выгорание.