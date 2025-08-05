Жители Югры могут получить круглосуточную психологическую помощь

С 1 августа 2025 года в Югре проходит информационная акция «Телефон доверия –Помощь всегда рядом». Ее цель ‒ напомнить жителям региона о доступности круглосуточной психологической помощи. Акция продлится до 31 августа, говорится на сайте администрации Сургута.

«В условиях современного мира, когда стресс и эмоциональное напряжение становятся частью повседневной жизни, важно иметь возможность обратиться за помощью в трудные моменты. Телефон доверия предлагает круглосуточную, анонимную и бесплатную поддержку всем, кто нуждается в профессиональной консультации и психологической помощи», – говорится в сообщении.

Горячая линия работает бесплатно, анонимно и круглосуточно. Обратиться за поддержкой можно по номерам: 8-800-101-1212 и 8-800-101-1200.

На линию можно позвонить по любому поводу, связанному с эмоциональными трудностями. Специалисты готовы выслушать и поддержать в ситуациях: