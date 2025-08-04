В Югре расширяют меры поддержки муниципалитетов

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа продолжает усиливать поддержку муниципальных образований региона, рассказал в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук.

В частности, было увеличено софинансирование на экологические проекты: из регионального бюджета по субсидии на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде вырастут с 70% до 90% — для ликвидации объектов накопленного вреда, и с 60% до 80% — для ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. Для арктических территорий Югры софинансирование по данным направлениям составит 99%, что позволит значительно снизить нагрузку на местные бюджеты и ускорить решение экологических проблем.

Расширен региональный этап конкурса «Лучшая муниципальная практика». В рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу добавлены новые номинации, отражающие актуальные приоритеты муниципального управления: «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования», «Повышение узнаваемости муниципального образования (бренд территории)».

По итогам ежегодной оценки эффективности работы органов местного самоуправления Сургутский район и город Покачи, занявшие первые места, получат по 10 млн рублей. Средства направят на создание комфортных общественных пространств, предназначенных для досуга и отдыха жителей.

Также упростится процедура определения начальной цены торгов на право заключения договора КРТ. Это нововведение позволит сократить временные и финансовые затраты, повысив инвестиционную привлекательность муниципалитетов и ускорив запуск проектов жилищного и инфраструктурного развития.