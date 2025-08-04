​Югра вошла в пятерку лидеров по качеству автодорог в России

Москва и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра возглавили рейтинг регионов России по качеству автомобильных дорог по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, основанного на данных Росстата и Росавтодора.

Первое место заняла столица с абсолютным показателем: 100% автодорог регионального, межмуниципального и местного значения в Москве соответствуют нормативным требованиям.

Ханты-Мансийский автономный округ занял второе место в рейтинге. В регионе доля автодорог, соответствующих нормативам, составляет более 89%, что подтверждает высокий уровень качества дорожной инфраструктуры.

Также в пятерку лидеров вошли Челябинская область, Республика Ингушетия и Краснодарский край, где от 82,3% до 89,4% дорог находятся в нормативном состоянии.

Худшие показатели продемонстрировали Архангельская и Кировская области, замкнувшие рейтинг.

Эксперты отмечают, что высокие позиции регионов-лидеров связаны с системной работой по модернизации и ремонту дорожной сети, реализацией национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также эффективным использованием бюджетных средств и внедрением цифрового контроля качества.