​В Югре обсудили приход на местный ранок одного из крупнейших девелоперов России

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа состоялась рабочая встреча губернатора Руслана Кухарука с президентом группы компаний «Эталон» Михаилом Бузулуцким. Обсуждались перспективы участия девелопера в реализации инвестиционных проектов на территории региона, в том числе в Сургуте и Ханты-Мансийске.

Компания «Эталон» объединяет более 20 предприятий и входит в число крупнейших застройщиков России. Особое внимание на встрече было уделено возможностям комплексного развития территорий — с созданием жилых кварталов, объектов инфраструктуры и комфортной городской среды.

«Мы готовы обсудить различные механизмы и варианты развития территорий с учётом нашего опыта работы. Особенно перспективными являются крупные города региона — например, Сургут с населением 420 тысяч человек, где наблюдается значительный потенциал для жилищного строительства. При этом мы видим интерес и к небольшим городам с населением 40–50 тысяч человек, где расположены предприятия наших компаний. Важным аспектом является качество продукта и компетентность участников рынка, что в конечном итоге влияет на успешность реализации проектов», — отметил Руслан Кухарук.

Как подчеркнул Михаил Бузулуцкий, группа «Эталон» предоставляет полный цикл строительных услуг: от проектирования до отделочных работ. «У нас есть собственное производство, машины, механизмы, компетенции в монолитном строительстве и фасадных решениях. Хотим закрепиться в Ханты-Мансийске и Сургуте. Готовы к различным формам сотрудничества — от КРТ до масштабных инвестиционных проектов», — заявил он.