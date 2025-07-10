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В Югру придет федеральный девелопер «Эталон»

​В Югре обсудили приход на местный ранок одного из крупнейших девелоперов России

В Югру придет федеральный девелопер «Эталон»
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа состоялась рабочая встреча губернатора Руслана Кухарука с президентом группы компаний «Эталон» Михаилом Бузулуцким. Обсуждались перспективы участия девелопера в реализации инвестиционных проектов на территории региона, в том числе в Сургуте и Ханты-Мансийске.

Компания «Эталон» объединяет более 20 предприятий и входит в число крупнейших застройщиков России. Особое внимание на встрече было уделено возможностям комплексного развития территорий — с созданием жилых кварталов, объектов инфраструктуры и комфортной городской среды.

«Мы готовы обсудить различные механизмы и варианты развития территорий с учётом нашего опыта работы. Особенно перспективными являются крупные города региона — например, Сургут с населением 420 тысяч человек, где наблюдается значительный потенциал для жилищного строительства. При этом мы видим интерес и к небольшим городам с населением 40–50 тысяч человек, где расположены предприятия наших компаний. Важным аспектом является качество продукта и компетентность участников рынка, что в конечном итоге влияет на успешность реализации проектов», — отметил Руслан Кухарук.

Как подчеркнул Михаил Бузулуцкий, группа «Эталон» предоставляет полный цикл строительных услуг: от проектирования до отделочных работ. «У нас есть собственное производство, машины, механизмы, компетенции в монолитном строительстве и фасадных решениях. Хотим закрепиться в Ханты-Мансийске и Сургуте. Готовы к различным формам сотрудничества — от КРТ до масштабных инвестиционных проектов», — заявил он.


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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
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            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
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        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
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        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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