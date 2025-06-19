Подросток из Пыть-Яха рассылал лжесообщения о минировании, суд взыскал ущерб с его матери

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,7174   EUR  90,3093  

Новости

  • В Пыть-Яхе мать заплатит за ложные угрозы ее сына о бомбе в школе

    В Пыть-Яхе мать заплатит за ложные угрозы ее сына о бомбе в школе

    Сегодня в 15:30
    108 0
  • В Югре пройдет Международная научная олимпиада по физике среди старших школьников

    В Югре пройдет Международная научная олимпиада по физике среди старших школьников

    Сегодня в 15:25
    106 0
  • Ведущие вузы России резко подняли плату за обучение. В МФТИ цены выросли на две трети

    Ведущие вузы России резко подняли плату за обучение. В МФТИ цены выросли на две трети

    Сегодня в 15:15
    118 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#344 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=NNzbVRrr5yWS8lTDQfY4fbkDf4gxcklpgUqvaXm+cECfbM7JYHuLXLEszU1ilXNqdx5Iy51FajU5DUQEGF1VvtNGPga0loyzGzlBrTY7S7yGo73qOJRYFddSIyZ4MbTYh47m2GJuvnfgAyBaavQKAXH+pyxVRXpyKwzTcZIIPkN9pBrIGGvssibZokdpaVD/77X461zpb7Q+ild0tZF+Yg=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=NNzbVRrr5yWS8lTDQfY4fbkDf4gxcklpgUqvaXm+cECfbM7JYHuLXLEszU1ilXNqdx5Iy51FajU5DUQEGF1VvtNGPga0loyzGzlBrTY7S7yGo73qOJRYFddSIyZ4MbTYh47m2GJuvnfgAyBaavQKAXH+pyxVRXpyKwzTcZIIPkN9pBrIGGvssibZokdpaVD/77X461zpb7Q+ild0tZF+Yg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#344 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=NNzbVRrr5yWS8lTDQfY4fbkDf4gxcklpgUqvaXm+cECfbM7JYHuLXLEszU1ilXNqdx5Iy51FajU5DUQEGF1VvtNGPga0loyzGzlBrTY7S7yGo73qOJRYFddSIyZ4MbTYh47m2GJuvnfgAyBaavQKAXH+pyxVRXpyKwzTcZIIPkN9pBrIGGvssibZokdpaVD/77X461zpb7Q+ild0tZF+Yg=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=NNzbVRrr5yWS8lTDQfY4fbkDf4gxcklpgUqvaXm+cECfbM7JYHuLXLEszU1ilXNqdx5Iy51FajU5DUQEGF1VvtNGPga0loyzGzlBrTY7S7yGo73qOJRYFddSIyZ4MbTYh47m2GJuvnfgAyBaavQKAXH+pyxVRXpyKwzTcZIIPkN9pBrIGGvssibZokdpaVD/77X461zpb7Q+ild0tZF+Yg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#344 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=NNzbVRrr5yWS8lTDQfY4fbkDf4gxcklpgUqvaXm+cECfbM7JYHuLXLEszU1ilXNqdx5Iy51FajU5DUQEGF1VvtNGPga0loyzGzlBrTY7S7yGo73qOJRYFddSIyZ4MbTYh47m2GJuvnfgAyBaavQKAXH+pyxVRXpyKwzTcZIIPkN9pBrIGGvssibZokdpaVD/77X461zpb7Q+ild0tZF+Yg=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=NNzbVRrr5yWS8lTDQfY4fbkDf4gxcklpgUqvaXm+cECfbM7JYHuLXLEszU1ilXNqdx5Iy51FajU5DUQEGF1VvtNGPga0loyzGzlBrTY7S7yGo73qOJRYFddSIyZ4MbTYh47m2GJuvnfgAyBaavQKAXH+pyxVRXpyKwzTcZIIPkN9pBrIGGvssibZokdpaVD/77X461zpb7Q+ild0tZF+Yg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
  • ​СМИ: в Сургуте увеличат этажность застройки в 50-м микрорайоне − из «малоэтажки» в «высотку»

    ​СМИ: в Сургуте увеличат этажность застройки в 50-м микрорайоне − из «малоэтажки» в «высотку»

    Сегодня в 15:01
    159 0
  • В России создадут реестр всех тяжелобольных людей, а также беременных женщин

    В России создадут реестр всех тяжелобольных людей, а также беременных женщин

    Сегодня в 14:49
    140 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#354 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=oO4ElWr8fQLSPBovzrKGaoGgnA+OyhQvujLoyGMlY8m+xKfH0L1XD/9tjoQ7yrxp1QOvzpNGhZPbUze2yLXWMsje3VNjH5e6vF6XRDrd8DbCcTEInygVQDvqGIyslTmI"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=oO4ElWr8fQLSPBovzrKGaoGgnA+OyhQvujLoyGMlY8m+xKfH0L1XD/9tjoQ7yrxp1QOvzpNGhZPbUze2yLXWMsje3VNjH5e6vF6XRDrd8DbCcTEInygVQDvqGIyslTmI"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#360 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#358 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#358 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#358 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#358 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#354 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=oO4ElWr8fQLSPBovzrKGaoGgnA+OyhQvujLoyGMlY8m+xKfH0L1XD/9tjoQ7yrxp1QOvzpNGhZPbUze2yLXWMsje3VNjH5e6vF6XRDrd8DbCcTEInygVQDvqGIyslTmI"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=oO4ElWr8fQLSPBovzrKGaoGgnA+OyhQvujLoyGMlY8m+xKfH0L1XD/9tjoQ7yrxp1QOvzpNGhZPbUze2yLXWMsje3VNjH5e6vF6XRDrd8DbCcTEInygVQDvqGIyslTmI"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#360 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#358 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#358 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#358 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#358 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#354 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=oO4ElWr8fQLSPBovzrKGaoGgnA+OyhQvujLoyGMlY8m+xKfH0L1XD/9tjoQ7yrxp1QOvzpNGhZPbUze2yLXWMsje3VNjH5e6vF6XRDrd8DbCcTEInygVQDvqGIyslTmI"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=oO4ElWr8fQLSPBovzrKGaoGgnA+OyhQvujLoyGMlY8m+xKfH0L1XD/9tjoQ7yrxp1QOvzpNGhZPbUze2yLXWMsje3VNjH5e6vF6XRDrd8DbCcTEInygVQDvqGIyslTmI"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#360 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#358 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#358 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#358 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#358 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb реклама на siapress.ru
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb реклама на siapress.ru
  • ​В Югре ожидаются сильные дожди и грозы – предупреждение от синоптиков

    ​В Югре ожидаются сильные дожди и грозы – предупреждение от синоптиков

    Сегодня в 14:20
    159 0
  • ​Быстро кататься − больше нельзя. В Сургуте ужесточают правила для самокатчиков

    ​Быстро кататься − больше нельзя. В Сургуте ужесточают правила для самокатчиков

    Сегодня в 14:06
    189 0
  • Компании Югры почти на четверть увеличили предложения по работе для подростков

    Компании Югры почти на четверть увеличили предложения по работе для подростков

    Сегодня в 14:04
    151 0
  • В Сургуте начались двухнедельные отключения горячей воды – список адресов

    В Сургуте начались двухнедельные отключения горячей воды – список адресов

    Сегодня в 13:20
    239 0
  • Эксперты рассказали, что ж/д и авиабилеты при покупке с iPhone оказываются дороже

    Эксперты рассказали, что ж/д и авиабилеты при покупке с iPhone оказываются дороже

    Сегодня в 12:48
    282 0
  • Под Нижневартовском пропал грибник – спасатели прочесали лес, но безрезультатно

    Под Нижневартовском пропал грибник – спасатели прочесали лес, но безрезультатно

    Сегодня в 11:44
    239 0
  • В России могут запретить органам власти и бизнесу покупать иностранные товары при наличии отечественных аналогов

    В России могут запретить органам власти и бизнесу покупать иностранные товары при наличии отечественных аналогов

    Сегодня в 11:43
    234 0
  • В РЖД анонсировали выделение в пассажирских вагонах мест для семей с детьми

    В РЖД анонсировали выделение в пассажирских вагонах мест для семей с детьми

    Сегодня в 11:37
    210 0
Больше новостей
Больше опросов

В Пыть-Яхе мать заплатит за ложные угрозы ее сына о бомбе в школе

Подросток из Пыть-Яха рассылал лжесообщения о минировании, суд взыскал ущерб с его матери

В Пыть-Яхе мать заплатит за ложные угрозы ее сына о бомбе в школе
Фото: freepik

В Пыть-Яхе суд постановил взыскать с матери подростка свыше 100 тысяч рублей за его ложные сообщения о минировании. Об этом сообщили в телеграм-канале «Суды Югры».

«В течение двенадцати дней ученик 2012 года рождения отправлял на электронную почту учебного заведения ложные сообщения о минировании. Для проверки информации были привлечены сотрудники полиции, но взрывчатых веществ обнаружено не было. Проверка потребовала значительных усилий и ресурсов», – указали в сообщении.

Поскольку подростку меньше 14 лет, ответственность за его действия несут родители. Мать признала вину и выплатит государству 102 тысячи рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:30, просмотров: 109, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Я здесь вырос, и мне не все равно, как выглядит мой город 710
  2. ​Поведение ипотечных заемщиков изменилось 470
  3. ​Сбер и Контур планируют совместно развивать цифровые сервисы 469
  4. ​Наивысшая награда земляков 467
  5. Без права на ошибку 456
  6. ​2025 год поставит рекорд по покупке жилья без ипотеки 441
  7. ​Тюменская область усиливает развитие фармацевтической отрасли 427
  8. На «трассе смерти» в ХМАО произошло очередное летальное ДТП 378
  9. Эксперты рассказали, что ж/д и авиабилеты при покупке с iPhone оказываются дороже 282
  10. ​Цены на жилье в Сургуте остаются стабильными, но рынок начинает «просыпаться» – эксперт о снижении ключевой ставки 265
  1. Югорчане продолжают жаловаться на работу интернета 3312
  2. ​Российский мессенджер Max установят на все смартфоны с 1 сентября 3300
  3. ​Любой праздник без большого спортивного события как «невеста без жениха» 2484
  4. ​50% опрошенных читателей СИА-ПРЕСС считает, что Академия наук не должна проверять игрушки Лабубу 2452
  5. ​Кольца-качели за ЗАГСом в Сургуте вернут в конце июня 1894
  6. В Сургуте отремонтируют 10 тротуаров и более 60 тысяч квадратных метров дорог 1831
  7. ​Традиции коренных народов, соревнования и ярмарка: сургутян приглашают на «День обласа» 1720
  8. Можно ли курить на собственном балконе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1704
  9. ​Сургут отметил День города и День России ярким праздником на Центральной площади // ФОТОРЕПОРТАЖ 1688
  10. ​Сургутский подросток сжег икону ради хайпа и привлек внимание полиции и «православных активистов» 1651
  1. ​Прокатились ‒ и хватит 8192
  2. ​Сажайте по-человечески 8168
  3. ​Родню оставьте дома 6984
  4. ​Новицкий прав 6524
  5. ​В Хоззоне Сургута строят кластер с ареной, на Университетской – зал и дворец единоборств 5286
  6. ​Истерия по Лабубу 5249
  7. ​Кролики без воды и корма: в Сургуте в бывшем магазине устроили живой уголок 4959
  8. ​Сургут накроет гроза и сильный ветер 4837
  9. ​Звезды оставили след в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4433
  10. Сургутянка Екатерина Бежан стала двукратной чемпионкой мира по муайтай 4267

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика