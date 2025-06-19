Подросток из Пыть-Яха рассылал лжесообщения о минировании, суд взыскал ущерб с его матери

В Пыть-Яхе суд постановил взыскать с матери подростка свыше 100 тысяч рублей за его ложные сообщения о минировании. Об этом сообщили в телеграм-канале «Суды Югры».

«В течение двенадцати дней ученик 2012 года рождения отправлял на электронную почту учебного заведения ложные сообщения о минировании. Для проверки информации были привлечены сотрудники полиции, но взрывчатых веществ обнаружено не было. Проверка потребовала значительных усилий и ресурсов», – указали в сообщении.

Поскольку подростку меньше 14 лет, ответственность за его действия несут родители. Мать признала вину и выплатит государству 102 тысячи рублей.