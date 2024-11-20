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​Руслан Кухарук обсудил с коллегами и законодателями закон о местном самоуправлении

Губернатор Югры принял участие в Совете по местному самоуправлению при СовФеде

​Руслан Кухарук обсудил с коллегами и законодателями закон о местном самоуправлении
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Губернатора Югры Руслан Кухарук принял участие в заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации РФ, где обсуждался ключевой законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Глава региона отметил важные аспекты, заложенные в документе, и выразил благодарность авторам законопроекта и сенаторам за их конструктивный подход.

Руслан Кухарук подчеркнул, что работа над законопроектом велась с активным участием муниципалитетов, региональных органов и общественных организаций, представляющих интересы местного самоуправления. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления также внесла значительный вклад, выступив эффективной площадкой для выработки предложений.

Среди важнейших положений законопроекта губернатор выделил поэтапное вступление в силу ряда норм, что даст возможность действующему составу органов муниципальной власти завершить начатую работу и адаптировать региональное законодательство. Он отметил, что опыт и компетенции уже избранных представителей органов местного самоуправления будут сохранены и востребованы в системе управления.

Особенно важным моментом Руслан Кухарук назвал вариативность, заложенную в законопроекте, что позволит регионам учитывать собственные особенности при перераспределении полномочий. Он подчеркнул, что нельзя допускать возложения обязательств по переданным полномочиям без адекватного финансирования, чтобы избежать финансовых трудностей на местах.

«Встроенность муниципальных образований в единую систему публичной власти позволит в современных условиях оперативно реагировать на вызовы и принимать необходимые решения на местах. Главное преимущество законопроекта заключается в возможности быстрого отклика на запросы жителей, создавая условия для их эффективного решения. Это особенно важно для обеспечения стабильного развития территорий», – резюмировал глава Югры.


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Сегодня в 13:24, просмотров: 112, комментариев: 0
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