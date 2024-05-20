16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,6537   EUR  98,5842  

Новости

Больше новостей
Надо ли вводить уроки целомудрия в школе?
Комментировать
0
Надо ли вводить штрафы родителям за курение детей?
Комментировать
0
Надо ли вводить штрафы за оскорбление педагогов?
Комментировать
0
Больше опросов

Завершен очередной конкурс «Семья года Югры». Главная награда отправилась в Сургут

Сургутяне стали победителями конкурса «Семья года Югры»

Завершен очередной конкурс «Семья года Югры». Главная награда отправилась в Сургут
Фото администрации Сургута

В рамках проходящего в автономном округе Семейного месяца прошло награждение ежегодного регионального конкурса «Семья года Югры». Оно состоялось на площадке Районного центра культуры в Белом Яре с участием губернатора Натальи Комаровой и председателя думы Югры Бориса Хохрякова. Важность мероприятию придает и тот факт, что президент объявил 2024 год в России Годом семьи, а в Югре – Годом народного сплочения.

«В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт, – обратилась к гостям мероприятия Наталья Комарова. – В этом зале семьи, где и детям, и взрослым прививают доброту, любовь, честь, ответственность, трудолюбие, верность, любовь к Родине. Спасибо вам за это. Пусть ваша энергия заряжает всех, кто рядом с вами, всех югорчан».

В этом году в конкурсе принимали участие 43 семьи из 21 муниципалитета, среди призеров и победителей оказались три семьи из Сургута. Так, Иван и Анна Черепнёвы, воспитывающие четырех детей, заняли третье место в самой многочисленной и конкурентной номинации «Молодая семья Югры». Как рассказывает пресс-служба администрации Сургута, Иван Черепнёв ранее участвовал в региональной премии «Отец года», а его супруга – кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, призер Кубка мира и двукратная чемпионка России. «Семья – это единство, семья – это вообще основа основ. От всей души я хочу поблагодарить вас за то, что вы активны, за то, что каждая семья уникальная, за то, что вы нам, своим землякам, рассказали об истории своей семьи», – поздравил участников спикер окружного парламента Борис Хохряков.

В номинации «Золотая семья Югры» были представлены пары, чей союз длится 50 лет и больше. Победителями стали Александр и Тамара Федотовы, отметившие «золотую свадьбу» в минувшем году. Они живут в Сургуте более 40 лет, у них трое детей и девять внуков. Александр Григорьевич подчеркнул, что получает семейную награду из рук главы региона уже в третий раз. «Главный секрет долгой семейной счастливой жизни – доверять друг другу, и еще у нас самое главное – любовь», – сказал глава семьи Федотовых.

Наконец, главная награда вечера и звание «Семьи года Югры» отправилась Николаю и Оксане Стёпиным, которые воспитывают пятерых детей – Михаила, Льва, Леонида, Веру и Надежду. В минувшем году Стёпины отпраздновали «хрустальную свадьбу» – 15 лет совместной жизни. Николай Владимирович – потомственный железнодорожник в четвертом поколении, общий стаж его семьи в этой сфере составляет 400 лет. «В нашем округе семьям уделяется большое внимание, помощь, поддержка. Это, конечно, хороший стимул для рождения детей, и в том числе увеличения многодетных семей в нашем округе. Мы очень рады, что смогли достойно представить свой любимый город Сургут на дружном конкурсе «Семья года Югры», – поделилась после награждения Оксана Стёпина.

Все победители регионального семейного конкурса будут представлять автономный округ на всероссийском этапе «Семьи года».

Справка «НГ»:

Конкурс «Семья года Югры» проводится с 2004 года, за это время в его муниципальных этапах приняли участие 1 434 семьи, а в окружных – 442. В настоящее время региональный конкурс предусматривает пять номинаций: «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья Югры», «Золотая семья Югры». Участниками могут стать семьи, проживающие в Югре не менее десяти лет, состоящие в зарегистрированном браке и являющиеся победителями муниципальных этапов конкурса.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:49, просмотров: 128, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Власти ХМАО определили судьбу девочки, которую мать бросила в Краснодаре 527
  2. ​Югорчанка погибла на месте ДТП до приезда скорой 457
  3. В небе над ХМАО заметили гусей - это к теплу 443
  4. ​Уровень воды в реке Черная в Сургуте снизился на 24 см 418
  5. ​Глава департамента внутренней политики Югры покидает пост 416
  6. ​Половина югорчан будет получать зарплату от 100 тысяч рублей через три года 411
  7. ​Red Wings упрощает путешествия из ХМАО 395
  8. ​Выставка недвижимости «Город & Загород Экспо» пройдет в Сургуте 394
  9. ​Югре произошло пять ДТП с мототранспортом с начала апреля 371
  10. ​Жизнь и работа Ивана Захарова достойна экранизации не только в документальном, но и игровом кино 365
  1. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 4207
  2. ​Слово об отце 2924
  3. ​Сургутский летописец 2380
  4. ​Молодым семьям России предложили давать беспроцентные займы на жилье 2279
  5. ​Чистый источник 1991
  6. ​Личность и история 1840
  7. ​В Сургуте обсуждают изменения в Устав города 1761
  8. ​СберСтрахование объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе 1696
  9. ​Администрация Сургута снова не дождалась работников ООО «Центр» на встречу 1686
  10. ​Купаться в ХМАО можно лишь в пяти водоемах 1649
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 13539
  2. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 7669
  3. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 5644
  4. ​17-летний вартовчанин подозревается в убийстве мужчины 5628
  5. ​Андрей Филатов досрочно покидает пост главы Сургута 5451
  6. ​Чье имя всуе 5250
  7. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 5205
  8. Александр Недашковский: «Всего в период с 2022 по 2025 год запланировано подведение сетей газораспределения до границ 204 участков» 5055
  9. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 4924
  10. ​Экс-мэр Сургута стал советником Комаровой 4877

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика