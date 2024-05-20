Red Wings открыла новые маршруты из городов ХМАО через Екатеринбург

Российская авиакомпания Red Wings впервые начинает регулярные полеты из двух крупнейших городов ХМАО - Нижневартовска и Сургута. Новые трансферные рейсы через Екатеринбург позволят сократить время в пути в 2-6 раз по сравнению с рейсами с пересадками в Москве, пишет «Авиапорт».

Обновленное летное расписание Red Wings включает 9 новых маршрутов из Нижневартовска и 11 новых маршрутов из Сургута. Из Нижневартовска можно улететь во Владикавказ, Казань, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Оренбург, Самару, Саратов, Ставрополь, Уфу. Из Сургута - в Астану, Горно-Алтайск, Ижевск, Казань, Махачкалу, Нижний Новгород, Оренбург, Самару, Тбилиси, Ульяновск и Уфу.

Все рейсы осуществляются с пересадкой через хаб в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».

Короткие стыковки и сквозная регистрация позволяют существенно сократить время в пути. Например, перелет бортом Red Wings по маршруту Нижневартовск-Владикавказ со стыковкой в Екатеринбурге занимает 7 часов 35 минут, что значительно быстрее, чем аналогичные рейсы с пересадкой в Москве, занимающие от 12 до 43 часов.