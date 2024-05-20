В Югре планируют отремонтировать более 52 километров автомобильных дорог по нацпроекту

В Югре приступили к текущему ремонту автомобильных дорог, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2024 году планируется привести в порядок 52,8 км автомобильных региональных дорог, а также обустроить электроосвещение на них − 8,75 км. Об этом рассказали в телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

«Важной частью работ по дорожному нацпроекту стало масштабное приведение в нормативное состояние мостовых сооружений – многие из них давно нуждались в капитальном ремонте», - рассказал директор КУ «Управление автомобильных дорог» Алексей Осинцев.

В настоящий момент строительство мостового перехода через реку Обь в районе Сургута выполнено на 43,29%. Сроки сдачи объекта сдвигаются на 2025 год. «Объект предусмотрен в пятилетнем плане дорожного строительства на период 2022-2026 годы с объемом финансирования за счет консолидированного бюджета 60,9 млрд рублей», − говорится в публикации.

Также в этом году запланировала реконструкция участка автодороги Югорск − Таежный − 19 км. Объект входит в состав Северного широтного коридора. Сейчас частично произвели демонтажные работы на мостовом переходе через реку Эсс. Ведется переустройство магистральных газопроводов. Завершить работы планируют в 2025 году.

Кроме того, в ноябре 2024 году будут завершены работы по реконструкции моста через реку Нарым-Еган автодороги Обход в Радужном. Процесс запустили еще в январе. Подрядчик приступил к демонтажу старого мостового сооружения и возведению нового длиной 36,55 м.