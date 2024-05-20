16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,9873   EUR  98,7776  

Новости

Больше новостей
Надо ли вводить уроки целомудрия в школе?
Комментировать
0
Надо ли вводить штрафы родителям за курение детей?
Комментировать
0
Надо ли вводить штрафы за оскорбление педагогов?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре стартовала дорожная кампания

В Югре планируют отремонтировать более 52 километров автомобильных дорог по нацпроекту

​В Югре стартовала дорожная кампания
Фото: телеграм-канал «Управление автодорог Югры»

В Югре приступили к текущему ремонту автомобильных дорог, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2024 году планируется привести в порядок 52,8 км автомобильных региональных дорог, а также обустроить электроосвещение на них − 8,75 км. Об этом рассказали в телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

«Важной частью работ по дорожному нацпроекту стало масштабное приведение в нормативное состояние мостовых сооружений – многие из них давно нуждались в капитальном ремонте», - рассказал директор КУ «Управление автомобильных дорог» Алексей Осинцев.

В настоящий момент строительство мостового перехода через реку Обь в районе Сургута выполнено на 43,29%. Сроки сдачи объекта сдвигаются на 2025 год. «Объект предусмотрен в пятилетнем плане дорожного строительства на период 2022-2026 годы с объемом финансирования за счет консолидированного бюджета 60,9 млрд рублей», − говорится в публикации.

Также в этом году запланировала реконструкция участка автодороги Югорск − Таежный − 19 км. Объект входит в состав Северного широтного коридора. Сейчас частично произвели демонтажные работы на мостовом переходе через реку Эсс. Ведется переустройство магистральных газопроводов. Завершить работы планируют в 2025 году.

Кроме того, в ноябре 2024 году будут завершены работы по реконструкции моста через реку Нарым-Еган автодороги Обход в Радужном. Процесс запустили еще в январе. Подрядчик приступил к демонтажу старого мостового сооружения и возведению нового длиной 36,55 м.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:50, просмотров: 77, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Время, вперёд! 1307
  2. ​Костры рыбацкие горели… 1185
  3. ​Сдавайте мелочь! В банках стартовала неделя по приему металлических денег 691
  4. ​В России стартовала «Большая перемена» 673
  5. ​Исполнение бюджета Сургутского района за 2023 год принято единогласно 560
  6. ​Энергетикам — нет: югорчане поддерживают запрет продажи напитков несовершеннолетним 557
  7. ​В каких странах жители Югры провели майские праздники? 531
  8. ​Югорчане вошли в тройку лидеров на Урале по участию в онлайн-акции «Бессмертный полк» 519
  9. ​Выставка недвижимости «Город & Загород Экспо» пройдет в Сургуте 221
  10. ​Югорчанка погибла на месте ДТП до приезда скорой 201
  1. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 4753
  2. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 3988
  3. ​Слово об отце 2854
  4. ​Сургутский летописец 2331
  5. ​Сургутская практика: в город заходит иногородняя «технократическая» команда, запускает проекты и неожиданно исчезает 2331
  6. ​Молодым семьям России предложили давать беспроцентные займы на жилье 2210
  7. ​Чистый источник 1908
  8. ​Личность и история 1728
  9. ​В Сургуте обсуждают изменения в Устав города 1685
  10. ​Администрация Сургута снова не дождалась работников ООО «Центр» на встречу 1617
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 13444
  2. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 7590
  3. «У семи нянек дитя без глазу» 7183
  4. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 5568
  5. ​17-летний вартовчанин подозревается в убийстве мужчины 5544
  6. ​Андрей Филатов досрочно покидает пост главы Сургута 5368
  7. ​Чье имя всуе 5217
  8. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 5133
  9. Александр Недашковский: «Всего в период с 2022 по 2025 год запланировано подведение сетей газораспределения до границ 204 участков» 5024
  10. ​Экс-мэр Сургута стал советником Комаровой 4758

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика