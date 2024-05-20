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​Югре произошло пять ДТП с мототранспортом с начала апреля

Госавтоинспекция Югры рассказала о статистике ДТП с мототранспортом

​Югре произошло пять ДТП с мототранспортом с начала апреля
Фото: ru.freepik.com

С начала апреля 2024 года на дорогах Югры произошло пять ДТП с участием мототехники. Один человек погиб, шестеро − получили травмы разной степени тяжести, рассказал начальник Управления Госавтоинспекции Югры Максим Галушков. Четыре аварии случились по вине водителей автомобилей.

«Мотоцикл – это, в первую очередь, средство передвижения, а не способ злоупотребления высокими скоростями. Перед выездом на дорогу необходимо обязательно проверить исправность своей техники, а также позаботиться об экипировке», − обратил внимание глава ведомства.

Всего в этом году в Югре к ответственности за нарушения в области дорожной безопасности привлекли 188 мотоциклистов. Основные нарушения со стороны мотолюбителей – отсутствие необходимой категории на право управления данного вида транспорта, государственной регистрации в Госавтоинспекции, а также пренебрежение мотоэкипировкой.

Напоминаем, что мототехникой (мопедами и «легкими мотоциклами» с объемом двигателя до 125 куб.см) можно управлять подросткам старше 16 лет, при этом имеющим водительское удостоверение категории «А1, М».

Ранее, 15 мая, в Ханты-Мансийске легковушка столкнулась с мотоциклом.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 32, комментариев: 0
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