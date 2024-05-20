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​Половина югорчан будет получать зарплату от 100 тысяч рублей через три года

Аналитики рассказали, когда средняя зарплата в Югре вырастет до 100 тысяч рублей

​Половина югорчан будет получать зарплату от 100 тысяч рублей через три года
Фото: ru.freepik.com

Среднестатистический работник в Югре сможет рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей и более в месяц менее чем через 3,5 года. Округ оказался на четвертом месте рейтинга регионов по росту заработной платы, сообщают РИА Новости.

«Второе, третье и четвертое места — у трех других северных регионов – Чукотского автономного округа, Магаданской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В целом лидерство этих четырех регионов определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях. При этом надо отдельно подчеркнуть, что и сейчас у многих работников в этих регионах чистая зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц, однако цены здесь зачастую очень высоки, поэтому медианная зарплата по ППС (с учетом цен в этих регионах фактически превышает 75 тысяч рублей», − рассказали аналитики.

Между тем первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе понадобится всего лишь полгода для средней зарплаты выше 100 тысяч рублей.

Тем временем самые низкие показатели − в Дагестане, Чечне и Ингушетии.


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Сегодня в 10:26, просмотров: 52, комментариев: 0
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