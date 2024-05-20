В выходные в Югре произошло смертельное ДТП в Березовском районе

В воскресенье, 19 мая, в поселке Сосьва Березовского района произошла авария, при которой был совершен наезд на 54-летнюю женщину. В результате она скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 17:42 в поселке Сосьва Березовского района, 33-летняя женщина, не имеющая права управления транспортным средством, совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на улице Молодежная. В результате ДТП 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», − говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали семь ДТП, в которых двое человек погибли, еще пять − получили травмы, в том числе два ребенка.