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​Энергетикам — нет: югорчане поддерживают запрет продажи напитков несовершеннолетним

Большинство жителей ХМАО высказались за отграничение продажи энергетических напитков

​Энергетикам — нет: югорчане поддерживают запрет продажи напитков несовершеннолетним
Фото: ru.freepik.com

Энергетики — только для взрослых, считают югорчание: жители региона поучаствовали в очередном опросе сервиса SuperJob. Итоги его впечатляют единодушием респондентом, 89 процентов которых высказались за запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.

«Опасно для здоровья, в частности, для сердца и сердечно-сосудистой системы», — аргументируют сторонники запрета. «Энергетики вредны, возможно, больше алкоголя», — уверены они.

Голос противников запрета тише: таковых всего шесть процентов, причем они аргументируют свою позицию только тем, что эта мера скорее подстегнет интерес молодежи к запретному плоду.

Чаще за запрет высказывались женщины: соотношение с мужчинами составило 91 и 87 процентов соответственно. Неудивительно, что чаще в его пользу также высказывались люди с детьми; впрочем, разрыва с бездетными практически нет: 90 и 88 процентов соответственно. Самих детей не спросили: опрос проходил среди населения старше 18 лет.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 50, комментариев: 0
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