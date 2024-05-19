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​Югорчане вошли в тройку лидеров на Урале по участию в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Жители Югры стали одними из самых активных участников онлайн-акции «Бессмертный полк» на Урале

​Югорчане вошли в тройку лидеров на Урале по участию в онлайн-акции «Бессмертный полк»
Фото: МегаФон

Жители Югры стали одними из самых активных участников онлайн-акции «Бессмертный полк» на Урале. Востребованность ресурсов, где можно поделиться историей о ветеранах Великой Отечественной войны и разместить фотографии своих близких, среди жителей региона к 9 мая выросла практически в 15 раз по сравнению с началом месяца. Повышенный интерес обусловлен онлайн-форматом ежегодной акции «Бессмертный полк». По объему потраченного трафика на сайтах moypolk.ru и polkrf.ru Ханты-Мансийский автономный округ занял третью строчку рейтинга в УрФО. В тройку лидеров также вошли Свердловская и Тюменская области.

В День Победы большее число югорчан смотрели парад на Красной площади. Утром 9 мая 2024 трафик на сайты ТВ-каналов с трансляцией торжественного мероприятия вырос более чем в 4 раза по сравнению со средним показателем в мае. А к вечерним праздничным эфирам с песнями военных лет активность жителей региона выросла более чем в 8 раз. Эти данные подтверждают аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики по активности абонентов.

Большим вниманием северян во время проведения парада в Москве пользовались и сайты видеохостингов YouTube и Rutube – объем скачанных данных в первой половине дня вырос год к году более чем в 2 раза.


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19 мая в 16:04, просмотров: 829, комментариев: 0
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