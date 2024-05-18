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​Купаться в ХМАО можно лишь в пяти водоемах

Только пять водоемов в ХМАО признали пригодными для купания

​Купаться в ХМАО можно лишь в пяти водоемах
Фото: ru.freepik.com

Большинство водоемов в ХМАО не подходят для купания. Безопасно купаться можно только в пяти из 69 пресноводных водоемов, пишет «Вестник Сургутского района» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Такие места есть в Лангепасе, Белоярском, Радужном, Новоаганске и Советском районе. В Сургуте есть три пляжа, где можно загорать, но не купаться.

Большинство водоемов в ХМАО не соответствуют санитарно-эпидемиологическим стандартам. «Отобрано 27 проб воды из водоемов на соответствие санитарно-химическим показателям, из них 21 проба не соответствовала гигиеническим нормативам», - уточнили в окружном Роспотребнадзоре.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 128, комментариев: 0
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