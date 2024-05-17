Государственный художественный музей Югры приглашает на «Ночь музеев»

В преддверии Международного дня музеев, который отмечается ежегодно 18 мая и был учрежден в 1977 году, Государственный художественный музей Югры объявил о своем участии в акции "Ночь музеев". Это мероприятие, впервые организованное в России краснодарским музеем в 2002 году и масштабно распространившееся по стране к 2015 году, предоставляет музеям возможность широко представить свои экспозиции и привлечь новую аудиторию.

Как сообщила в прямом эфире Елена Кондрашина, директор Государственного художественного музея, темой "Ночи музеев" в 2024 году стали семейные традиции, приуроченные к Году семьи. По словам Кондрашиной, музеи планируют удивить посетителей не только постоянными экспозициями, но и уникальными экспонатами из музейных фондов, которые обычно не доступны широкой публике.

В рамках акции все три филиала музея в Югре будут участвовать в мероприятии. В Доме-музее В.А. Игошева программа начнется в 11:00 с мастер-класса "Кот и семья", а затем в 15:00 художник Константин Щербаков проведет занятие по анималистике. Работа музея завершится в 19:00.

Галерея-мастерская Г.С. Райшева откроется в 14:00. С 17:00 начнутся экскурсии и квест, посвященный истории семьи художника. Галерея закроется в 21:00.

Главное здание музея предложит посетителям новые семейные экспозиции и картины, а также интерактивные мероприятия в "творческой лаборатории". Программа включает в себя спектакль о создании картин, настольные игры, мастер-классы и другие активности, завершаясь в 23:23.

Елена Кондрашина подчеркнула, что, несмотря на развитие цифровых технологий, ничто не может заменить эмоции от живого посещения музея, что делает "Ночь музеев" особенно значимой для привлечения внимания к культурному наследию и образовательной деятельности.