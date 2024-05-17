Наталья Комарова рассказала о масштабах паводка в ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о масштабах паводка в Югре. Подробный пост на эту тему появился в ее телеграм-канале.

В Сургуте из берегов вышла река Черная и подтопила 23 дачных участках в СНТ «Газовик». Власти ввели режим повышенной готовности. Для возможных пострадавших готов пункт временного размещения в гостинице «Обь». Сейчас ведется максимальный сброс воды с водохранилища Сургутской ГРЭС-2, спасатели очищают русло реки от льда и поваленных деревьев.

В Сургутском районе подтопило два жилых дома в деревне Тайлакова. Для эвакуации людей подготовили две спасательные лодки. Пункт временного размещения при необходимости развернут в школе Угута.

В поселке Салым Нефтеюганского района прогнозируется подтопление трех земельных участков. Сейчас уровень воды в реке Большой Салым составляет 690 см. Эвакуация жителей и животных пока не требуется. Пункт временного размещения готовы развернуть в спорткомплексе Атлант.

В Нижневартовске, где с 12 мая действует режим повышенной готовности, уровень воды составляет 870 см. Спасатели патрулируют береговую линию и информируют население. В городе запланированы 14 пунктов временного размещения, вмещающие 3 660 человек.

«На всех реках округа наблюдаются весенние явления и колебания уровней воды. В зоне возможного подтопления 46 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Угрозы для жителей нет. За помощью для эвакуации в пункты временного размещения югорчане не обращались», - написала Наталья Комарова.

Она призвала югорчан быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности в период паводка. Единый номер для вызова служб экстренного реагирования – 112.