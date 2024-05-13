​В Урае задержали водителя, который протаранил несколько автомобилей

В Урае задержали 29-летнего водителя, который протаранил несколько автомобилей, включая машину ДПС. Задержанным оказался преступник со стажем, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел накануне, 12 мая, в Урае. Инспекторы ДПС заметили автомобиль Kia Rio, который двигался по дороге с нарушением ПДД. На требование полицейских остановить машину водитель ускорился и попытался скрыться. Уходя от погони, он врезался в несколько машин, а затем в забор. После того, как водителя задержали, выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит.

«Злоумышленник недавно приехал в Югру из Омской области и поселился в поселке Междуреченский. Имея за плечами несколько тюремных сроков за покушение на убийство, грабеж, кражу, угрозу убийством и изнасилование, приобрел проблемы с трудоустройством, поэтому перебивался случайными заработками и вел праздный образ жизни. 11 мая пришел в гости к 54-летнему знакомому и втайне от него похитил из коридора ключи от «Киа Рио». Далее подозреваемый вместе с несколькими приятелями отправился на угнанном автомобиле в Урай, где и был задержан полицейскими», - рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об угоне. Владелец автомобиля узнал о произошедшем от полицейских, когда они пришли допросить его в качестве потерпевшего по уголовному делу.