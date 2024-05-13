Число укушенных клещами жителей Югры стало больше на 85% за неделю

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1715578045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1716145173"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=c7gGQjG8LugCgMTVVG2DANtcTJknn7xuPszPFSxVZztOIf4+2+jxqgSk0Gu602w/OhCOewcyhWCzZhoDflO8rQr01l8hqBRRjuHUmAoiwxiYGCdDUkhAdeH70HS2MzJ0LSutpLB3F5vMzBpw6RQH2w=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=c7gGQjG8LugCgMTVVG2DANtcTJknn7xuPszPFSxVZztOIf4+2+jxqgSk0Gu602w/OhCOewcyhWCzZhoDflO8rQr01l8hqBRRjuHUmAoiwxiYGCdDUkhAdeH70HS2MzJ0LSutpLB3F5vMzBpw6RQH2w=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "143"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(54) "Выставка недвижимости (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "37905fe682d9ea45758fde58add0912c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRSUqF"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-13 10:27:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-19 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "143"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1715578045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1716145173"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=c7gGQjG8LugCgMTVVG2DANtcTJknn7xuPszPFSxVZztOIf4+2+jxqgSk0Gu602w/OhCOewcyhWCzZhoDflO8rQr01l8hqBRRjuHUmAoiwxiYGCdDUkhAdeH70HS2MzJ0LSutpLB3F5vMzBpw6RQH2w=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=c7gGQjG8LugCgMTVVG2DANtcTJknn7xuPszPFSxVZztOIf4+2+jxqgSk0Gu602w/OhCOewcyhWCzZhoDflO8rQr01l8hqBRRjuHUmAoiwxiYGCdDUkhAdeH70HS2MzJ0LSutpLB3F5vMzBpw6RQH2w=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "143"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(54) "Выставка недвижимости (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "37905fe682d9ea45758fde58add0912c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRSUqF"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-13 10:27:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-19 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "143"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1715578045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1716145173"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=c7gGQjG8LugCgMTVVG2DANtcTJknn7xuPszPFSxVZztOIf4+2+jxqgSk0Gu602w/OhCOewcyhWCzZhoDflO8rQr01l8hqBRRjuHUmAoiwxiYGCdDUkhAdeH70HS2MzJ0LSutpLB3F5vMzBpw6RQH2w=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=c7gGQjG8LugCgMTVVG2DANtcTJknn7xuPszPFSxVZztOIf4+2+jxqgSk0Gu602w/OhCOewcyhWCzZhoDflO8rQr01l8hqBRRjuHUmAoiwxiYGCdDUkhAdeH70HS2MzJ0LSutpLB3F5vMzBpw6RQH2w=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "143"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(54) "Выставка недвижимости (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "37905fe682d9ea45758fde58add0912c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRSUqF"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-13 10:27:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-19 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "143"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF реклама на siapress.ru
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  91,8239   EUR  98,9461  

Новости

Больше новостей
Цены на кофе растут. Ваши действия?
Комментировать
0
Сургут — на 23-м месте среди самых комфортных городов после Грозного, Тюмени, Екатеринбурга. Справедливо?

Более чем 31.1%

Нет, Сургут комфортнее 9.4%

Нет, место Сургута — в конце списка 50%

Не знаю 9.4%

Всего голосов: 106

Комментировать
0
Больше опросов

В Югре стало больше жертв от укусов клещей

Число укушенных клещами жителей Югры стало больше на 85% за неделю

В Югре стало больше жертв от укусов клещей
Фото: ru.freepik.com

В Югре, по состоянию на 9 мая, с начала эпидемического сезона зарегистрировали 69 обращений из-за укусов клещей. Только за неделю специалисты зафиксировали 37 присасываний насекомых. Это больше, чем на предыдущей неделе на 85%, сообщает окружной Роспотребнадзор.

«Кондинский район – 26 случаев, г. Сургут -7 случаев, г. Ханты-Мансийск и г. Нижневартовск – по 6 случаев, г. Урай – 5 случаев, по 3 случая зарегистрировано в Нефтеюганском районе, г. Пыть-Яхе, г. Югорске, по 2 случая – в Октябрьском районе, Ханты – Мансийском районе, г. Нефтеюганске, Советском районе, г. Нягани», − говорится в сообщении ведомства.

Подчеркнем, что привиты против клещевого энцефалита лишь 21,6% общего числа обратившихся за помощью, 42,8 % пострадавших детей.

Причем наибольшее число югорчан пострадало на минувшей неделе в лесу – 29,7%, в черте города и поселка – 18,9 %, на дачах и на кладбище – по 2,7%, завозных – 45,9%.

Ранее в Югре за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 32 человека.

Напоминаем, россияне стали чаще прививаться от клещевого энцефалита. Вакцинировались свыше 2,3 млн жителей страны.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:49, просмотров: 92, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте начинается сезон белых ночей 810
  2. ​Ледоход приближается к Сургуту 721
  3. ​Дрон тебя найдет: как в Сургутском районе борются с поджигателями 721
  4. ​Обь идет — к похолоданию: какая погода будет в Сургуте на неделе? 693
  5. ​Семьи Сургутского района приглашают участвовать в фотоконкурсе 639
  6. ​Штангисты Сургутского района взяли 11 медалей на соревнованиях УрФО по тяжелой атлетике 504
  7. ​Две девочки пострадали в ДТП на автодороге «Иртыш» в Югре 167
  8. ​Золото для корпоративных клиентов Сбера стало ближе 155
  9. ​Сергея Шойгу освободили от должности министра обороны России 118
  10. В Югре стало больше жертв от укусов клещей 92
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 12475
  2. ​Синоптики назвали дату начала ледохода в Сургуте: 16 мая 2932
  3. ​Подарок на Год семьи 2011
  4. ​Новая жизнь «Авроры» 1973
  5. ​Может, сургутской власти стоит разрешить частникам запускать на линии автобусы с собственными нерегулируемыми тарифами 1903
  6. ​Экс-главу Сургута Андрея Филатова выдвинули на пост независимого директора Utair 1771
  7. ​«В течение Победного мая у сургутян будет много возможностей принять участие в мероприятиях, посвященных Великой Победе» 1766
  8. ​С новосельицем! 1735
  9. ​Количество IT-компаний и работающих там специалистов в Югре должно вырасти почти в четыре раза до 2030 года 1633
  10. ​Студентка из Африки получила условный срок за тверк у Вечного огня в ХМАО 1623
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 12475
  2. ​В Тюменской области прошло совещание по предупреждению последствий паводка 8438
  3. ​Оби кровавый берег. Год 1921 7730
  4. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 7676
  5. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 6962
  6. До 200 тысяч и выше // Обзор СИА-ПРЕСС 6385
  7. ​В Мегионе школьников отправили на удаленку из-за пневмонии 6005
  8. «У семи нянек дитя без глазу» 5965
  9. ​17-летний вартовчанин подозревается в убийстве мужчины 5044
  10. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 5028

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика