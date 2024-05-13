Число укушенных клещами жителей Югры стало больше на 85% за неделю

В Югре, по состоянию на 9 мая, с начала эпидемического сезона зарегистрировали 69 обращений из-за укусов клещей. Только за неделю специалисты зафиксировали 37 присасываний насекомых. Это больше, чем на предыдущей неделе на 85%, сообщает окружной Роспотребнадзор.

«Кондинский район – 26 случаев, г. Сургут -7 случаев, г. Ханты-Мансийск и г. Нижневартовск – по 6 случаев, г. Урай – 5 случаев, по 3 случая зарегистрировано в Нефтеюганском районе, г. Пыть-Яхе, г. Югорске, по 2 случая – в Октябрьском районе, Ханты – Мансийском районе, г. Нефтеюганске, Советском районе, г. Нягани», − говорится в сообщении ведомства.

Подчеркнем, что привиты против клещевого энцефалита лишь 21,6% общего числа обратившихся за помощью, 42,8 % пострадавших детей.

Причем наибольшее число югорчан пострадало на минувшей неделе в лесу – 29,7%, в черте города и поселка – 18,9 %, на дачах и на кладбище – по 2,7%, завозных – 45,9%.

Ранее в Югре за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 32 человека.

Напоминаем, россияне стали чаще прививаться от клещевого энцефалита. Вакцинировались свыше 2,3 млн жителей страны.