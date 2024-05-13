В длинные выходные в Югре зарегистрировали восемь ДТП

В минувшую субботу, 11 мая, на автодороге «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе произошла авария с четырьмя пострадавшими. Водитель, 58-летняя пассажирка, а также девочки шести и десяти лет получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 15:35 на 50 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Suzuki», допустила съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие выходные с 9 по 12 мая на окружных дорогах зарегистрировали восемь ДТП, в которых 14 человек получили травмы, в том числе четыре ребенка.