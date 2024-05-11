Жители ХМАО приветствовали бы повышение минимального размера оплаты труда

К инициативе Госдумы повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей положительно отнеслось большинство югорчан. 66 процентов участников соцопроса сервиса SuperJob, проведенного в первую неделю мая, согласились с мнением некоторых депутатов парламента, назвавших предельную сумму в виде 30 тысяч рублей. Интересно, что с ними не согласны 24 процента респондентов: они уверены, что МРОТ должен быть еще выше — порядка 45—50 тысяч рублей, учитывая питание, одежду, бытовые вещи, медицинское обслуживание и коммунальные оплаты за жилье.

Только семь процентов югорчан, принимавших участие в исследовании, сообщили, что следует оставить минимальную зарплату на текущем уровне. «Вслед за увеличением МРОТ все остальные цены также поднимаются, смысла ноль», — поясняли одни. «Нужно понижать цену потребительской корзины», — предлагали другие.

Интересно, что в целом активнее поддерживают инициативу о повышении МРОТ женщины; если рассматривать исследование с точки зрения возраста респондентов, то за повышение больше голосов отдали молодые; если — с точки зрения доходов, то это люди, чьи зарплаты превышают 100 тысяч рублей.