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​СМИ: в Югре в разгар пожаров массово увольняются работники МЧС

В Югре распространяют информацию о массовом увольнении работников МЧС

​СМИ: в Югре в разгар пожаров массово увольняются работники МЧС
Фото: 86.mchs.gov.ru/

В ХМАО сокращается штат сотрудников МЧС перед началом пожароопасного летнего сезона. Так, с начала 2024 года из одной из пожарных частей Сургута уволились десять человек из 65, рассказал «Вестнику Сургутского района» анонимный работник. В первую очередь сотрудники жалуются на маленькую зарплату.

«Зарплаты, которую я получаю в МЧС, на жизнь мне не хватает. Их размер несопоставим с уровнем опасности работы. Квартальные премии есть, но бывает, выплаты задерживают. Приходится совмещать основную работу с подработкой в качестве продавца. Благо, рабочий график – сутки через трое, позволяет это делать. С учетом подработки выходит около 80-100 тысяч рублей в месяц», – рассказал еще действующий работник МЧС. Он добавил, что получает 45 тысяч в месяц без подработки.

Между тем в окружном МЧС информацию о массовом увольнении работников опровергают.

«Говорить о том, что в регионе и в Сургуте, в частности, наблюдается отток сотрудников, несправедливо. Никакого кадрового голода абсолютно нет. Вакантные места подолгу не пустуют, на одно место приходят сразу несколько кандидатов. Это жизнь любой организации, где кто-то уходит по каким-либо объективным причинам, будь то возраст или более перспективные условия работы», – подчеркнул начальник отдела информации и связи с общественностью МЧС Югры Вадим Симоненко.

Он также добавил, что к тушению лесных пожаров первым делом привлекаются сотрудники Авиалесоохраны и Росприроднадзора.

Напоминаем, что с 26 апреля в ХМАО ввели пожароопасный период. Что это значит для жителей и гостей округа — в материале siapress.ru.


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Сегодня в 13:23, просмотров: 120, комментариев: 0
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