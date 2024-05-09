Из 20 тысяч югорчан, ушедших на фронты Великой Отечественной войны, не вернулась половина

В преддверии Дня Победы в Ханты-Мансийском автономном округе вспоминают о тех, кто ушёл на фронт Великой Отечественной войны. Из 20 тысяч отправленных на фронт югорчан, половина не вернулась домой — они погибли в боях, были взяты в плен или пропали без вести. Жители региона принимали участие в защите Ленинграда, битвах за Москву, штурме Берлина и освобождении Восточной Европы. Об этом рассказал заведующий отделом истории и этнографии Музея Природы и Человека Дмитрий Сурков.

В Югре сразу после начала войны были организованы митинги, где тысячи жителей выразили желание отправиться на фронт. Экономика региона ощутила удар войны — из 100 тысяч человек 20 тысяч ушли воевать. Оставшиеся жители занимались сельским хозяйством, рыбной ловлей и лесозаготовками, внося вклад в военные нужды страны.

Ханты-Мансийск, которому недавно было присвоено звание «Город трудовой доблести», славится своими достижениями в рыбной отрасли и лесной промышленности. В годы войны производственные мощности региона работали на фронт: рыба и древесина использовались для нужд армии, коптились, солились и отправлялись войскам в виде тушенки и консервов.

В военные годы в Югре было организовано тимуровское движение, где молодежь помогала в рыболовстве и лесозаготовках, собирали металлолом и организовывали культурные мероприятия. Отличившиеся мастера, работающие на производстве ружейных прикладов, были освобождены от призыва в армию.

Музей Природы и Человека активно занимается сбором и сохранением историй участников войны через проект «Великий подвиг народа», где собрано около 100 фамилий. Экспозиция музея содержит не только исторические реликвии, но и информацию о труде тыловиков, что позволяет посетителям полнее ощутить масштабы вклада Югры в Победу.