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​Почти 10 тысяч портретов ветеранов поднимет в небо сургутская пилотажная группа «Барсы»

«Бессмертный полк» пролетит над Югрой

​Почти 10 тысяч портретов ветеранов поднимет в небо сургутская пилотажная группа «Барсы»
Фото: Пилотажная группа Барсы

Пилотажная группа «Барсы» из Сургута поднимет в небо почти 10 тысяч портретов ветеранов. Она пролетит над Вечным огнем города 9 мая в 11:30 и в 14:30. Пилоты сделают несколько кругов и облетят праздничный Сургут.

«Бессмертный полк» проходит в разных форматах. «Бессмертный полк в небе» — одна из важных форм проведения этой акции. Благодаря пилотажной группе «Барсы» в этом году в небо поднимутся портреты с именами не только участников Великой Отечественной войны, но и сургутян – участников специальной военной операции», — подчеркнула заместитель главы города Сургута Анна Томазова.

Кроме того, акция «Бессмертный полк» в ХМАО пройдет в формате онлайн — в эфире регионального телеканала «Югра» с 7 по 10 мая. Также в эти дни в регионе состоятся: «Бессмертный полк» в школах и детских садах; «Бессмертный полк»: портрет героя на одежде; «Бессмертный полк» на транспорте (личном, служебном, общественном, водном, воздушном); автопробег «Бессмертного полка».


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Сегодня в 10:40, просмотров: 47, комментариев: 0
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