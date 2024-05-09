Эксперты считают, что продукты в Югре подорожают еще больше после майских праздников

После майских праздников продукты в Югре подорожают. Так, с 22 апреля по 2 мая стоимость килограмма мякоти говядины выросла с 619,82 до 623,32 рубля, то есть на 1,5%. Свинина подорожала до 377,07 рубля (1,3%). Тенденция продолжится, сообщили эксперты изданию Муксун.fm.

«Все сейчас в пользу удорожания. Так как у нас дефицит рабочей силы, производители конкурируют за работников, следовательно, идет повышение зарплат, эти расходы, естественно, нужно покрывать, к тому же коммуналка и бензин будут расти дальше. И эти затраты тоже нужно покрывать. Сейчас цены могут стабилизироваться, но ненадолго. Затем все будет дальше дорожать. Вопрос сейчас в том, когда они поднимут цены: уже летом или осенью», — отметил экономист Иван Вилков.

Ранее стало известно, что с 1 мая в России подорожает вино.